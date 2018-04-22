施子謙優質先發王鏡銘關鍵2K 獅斷猿9連勝

中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，終場統一獅以5比4擊敗桃猿，先發投手施子謙主投6.1局只失1分，拿下本季第2勝。中央社記者張新偉攝 107年4月22日

（中央社記者謝靜雯桃園22電）中職統一獅隊終於從Lamigo桃猿隊手中拿勝，今天先發投手施子謙6.1局好投，王鏡銘滿壘時中繼解危，終場以5比4拿勝，中止跨季對戰8連敗，桃猿隊中止近期9連勝。



獅隊先發投手施子謙，今天本季第2度先發出賽，總計投6.1局被敲7支安打，投出2次保送、2次三振，僅在2局2人出局後，接連被林立、劉時豪敲出安打失掉1分，投出目前為止中職生涯代表作，率隊拿下重要勝利。



獅隊與桃猿隊對戰多居下風，今天賽前本季7場對戰一勝難求，加上去年例行賽最後一場對戰吞敗，賽前跨季對戰8連敗；施子謙表示，球隊本季與桃猿對戰，戰績不佳，今天扛起先發多少有壓力，「把自己想做的東西做好、幫助球隊贏球，希望可以帶起球隊士氣」。



施子謙今天與捕手陳重羽搭配，施子謙表示，今天策略就是壓低球路、製造滾地球，讓守備幫忙， 總計製造3次雙殺打，是今天比賽的關鍵，比賽過程中不斷的做修正，有達到自己想要做到的東西。



施子謙7局讓桃猿靠著接連失誤、安打攻佔滿壘，三振抓到1個出局數後退場，他表示跟體力下滑沒有太大關係，因為容易想太多，有被守備失誤影響到。



7局1人出局滿壘時獅隊壓上投手王鏡銘接手，王鏡銘連飆2K成功替球隊守住領先局面，他表示，「上場就是想辦法不要讓打者打到球、抓出局數為主，順利替球隊首下滿壘危機很振奮，對士氣有一定的幫助，也鬆了一口氣」。



獅隊前兩場比賽都和桃猿打到延長賽輸球，王鏡銘表示，大家都很想贏，明明都有機會贏球但都被翻盤，他也稱讚桃猿年輕戰力銜接得好，即使主力球員受傷，板凳球員都有辦法補上。



獅隊與桃猿20日起打3連戰，獅隊總教練黃甘霖表示，從前天第一場對戰開始，有感覺到球員都很想要贏，前兩天差臨門一腳，今天終於拿下勝利；桃猿隊今天賽前拿下追平隊史紀錄最佳9連勝，今天不敵獅隊，無緣改寫紀錄。（編輯：方沛清）1070422





中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，終場統一獅以5比4擊敗桃猿，中繼投手王鏡銘7局下登板，連續送出2次三振，化解桃猿攻勢，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 107年4月22日

中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，統一獅陳重羽單場貢獻1安打2打點，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 107年4月22日

中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，終場統一獅以5比4擊敗桃猿，拿下本季對戰首勝，也終止跨季對戰8連敗。賽後選手露出笑容。中央社記者張新偉攝 107年4月22日

中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，LamiGirls成員陸筱晴（左）為主題活動編排復古舞蹈，讓球迷眼睛為之一亮，牙牙（右）則是連續兩天參與舞台劇「回到未來」演出。中央社記者張新偉攝 107年4月22日