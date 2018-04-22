林書緯砍22分勝璞園 富邦冠軍賽扳平戰局

（中央社記者李晉緯台北22日電）SBL富邦的林書緯今天先發上陣，首節就強攻10分，最終轟下全場最高的22分，加上賽勒搶下平紀錄12個進攻籃板在內的21個籃板，富邦以85比74擊敗璞園，在冠軍賽扳平戰局。



第15季超級籃球聯賽（SBL）冠軍賽第2戰今天繼續在高雄巨蛋進行，桃園璞園建築首戰在戴維斯（Quincy Davis）轟下5記三分球帶領下擊敗富邦勇士，在系列賽以1比0領先。



富邦今天將首戰攻下13分的林書緯拉上先發，他單節攻下10分，帶領富邦在首節以24比19領先璞園；次節璞園靠一波9比2攻勢，曾以33比32超前，但洪志善兩記關鍵三分球幫助富邦要回領先，半場打完富邦以40比33領先璞園。



下半場比賽開打，富邦賽勒（Garret Siler）頻頻在籃下逞威，璞園靠李啟瑋、彭俊諺的三分球將比分追近，前3節打完富邦以57比54領先璞園；末節富邦張宗憲連飆兩記三分球，率隊打出15比3開局，將領先差距拉開到15分，在最多領先18分的情況下，富邦終場以85比74擊敗璞園，在冠軍賽以1比1扳平戰局。



林書緯包含3記三分球在內，攻下全場最高的22分，賽勒今天攻下17分，另外抓下21個籃板，其中有追平冠軍戰紀錄的12個進攻籃板，張宗憲、洪志善都攻下13分；璞園今天僅戴維斯的18分達到兩位數，他另外抓下16個籃板。



對於今天首節就能攻下10分，林書緯說：「整個季後賽我就是一直保持衝勁，希望能夠為球隊進球」。



賽勒則認為，前場比賽富邦的籃板保護得並不好，所以今天他就全力拚搶籃板，尤其首戰吞敗而陷入落後，今天就是要盡力搶下。



在高雄進行的冠軍戰前兩場比賽結束後，雙方以1比1打成平手，系列賽第3戰將於24日在新北市的新莊體育館進行。



美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪，在母隊安排的行程告一段落後，隨即搭機返台並低調現身高雄，與家人一起為在富邦的弟弟加油，今天他再度到場觀戰，比賽中他也幾次因為林書緯的好表現起身喝采。（編輯：李亨山）1070422