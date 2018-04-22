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遭觸身球K中 林哲瑄：態度要拿出來

發稿時間：2018/04/22 22:19

最新更新：2018/04/22 22:38

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zoom in 中華職棒中信兄弟投手陳琥22日對富邦悍將林哲瑄（圖）投觸身球，林哲瑄表示，從醫院回來後，聽隊友轉述，有些事情讓他無法接受。中央社記者黃巧雯攝　107年4月22日中華職棒中信兄弟投手陳琥22日對富邦悍將林哲瑄（圖）投觸身球，林哲瑄表示，從醫院回來後，聽隊友轉述，有些事情讓他無法接受。中央社記者黃巧雯攝　107年4月22日

（中央社記者黃巧雯新北22日電）中華職棒中信兄弟投手陳琥今天對富邦悍將林哲瑄投觸身球，經送醫檢查未傷到骨頭，但林哲瑄仍相當氣憤地說，有聽到一些事情，他強調，「丟到人就算了，態度要拿出來」。

中信兄弟投手鄭錡鴻20日對富邦悍將隊蔣智賢投出近身球，隨後富邦投手倪福德也對中信陳子豪投出打者身後的暴投，當天兩隊兩度板凳清空。今天比賽再因中信兄弟投手陳琥第3、4局分別對富邦悍將林哲瑄、林益全投出觸身球，兩隊再度衝進場內。

富邦悍將球團賽後對此役觸身球衝突的處理方式，直呼不公平，並表達十分失望。球團表示，站在重視球員安全立場，將向聯盟提出抗議，希望聯盟提出說明。

富邦悍將總教練葉君璋認為，由於本週3連戰首戰就有衝突，「今天大家火氣會比較大一點」，但他認為在第一個觸身球的時候，裁判就應該有所警覺並有適當反應。

裁判在第2次觸身球後，同時警告兩隊，葉君璋也覺得很奇怪，他說：「為什麼我們沒有投危險球，卻同時警告兩隊。」

對於蔣智賢5局上提前退場，葉君璋透露，因三壘側有球迷對蔣智賢人身攻擊，造成蔣智賢情緒波動、過度換氣，因此退場休息。

中信兄弟與富邦悍將本週3連戰，2場比賽3度板凳清空，對於兩隊比賽越打越激烈，葉君璋指出，職棒運動需要火花，但不要過度，目前看起來恰到好處。

林哲瑄經赴醫院照完X光後，確認骨頭沒事，但肌肉有點腫脹，但談到那記觸身球，他仍有點氣憤難耐。

林哲瑄表示，觸身球是比賽一部分，但從醫院回來後，聽隊友轉述，有些事情讓他無法接受，他強調，「丟到人就算了，態度要拿出來」。

zoom in 中華職棒中信兄弟投手陳琥22日對富邦悍將林益全（圖）投出觸身球，林益全表示，這是棒球比賽一部分，「盡量護具戴多一點」。中央社記者黃巧雯攝　107年4月22日中華職棒中信兄弟投手陳琥22日對富邦悍將林益全（圖）投出觸身球，林益全表示，這是棒球比賽一部分，「盡量護具戴多一點」。中央社記者黃巧雯攝　107年4月22日

繼先前近身球後，這次被觸身球擊中，不過林益全同樣認同這是棒球比賽一部分，「盡量護具戴多一點」，但他也說，打到當下很痛，但沒有傷到骨頭，下週應該可以出賽。

談到近身球與危險球差別，富邦悍將洋投羅力表示，內角球對投手是個必要的武器，一個成功投手會知道如何使用內角球或近身球，並瞭解需盡量避開頸部以上的部位。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070422

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