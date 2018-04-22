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觸身球連發爆衝突 陳琥：真的是不小心

發稿時間：2018/04/22 22:36

最新更新：2018/04/22 22:36

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（中央社記者黃巧雯新北22日電）中華職棒中信兄弟投手陳琥今天生涯初次先發對戰富邦悍將連2局觸身球，引發兩隊板凳清空，陳琥直呼，真的是不小心，而賽後陳琥也向挨觸身球的林哲瑄道歉。

陳琥在2016年中華職棒季中選秀第一輪被中信兄弟隊選進，去年因傷錯失一軍初登板機會，今年才在一軍出賽，前8次出賽合計投11.2局，都是以中繼或後援身分上場，僅2場比賽未失分，拿下1勝1敗，防禦率8.49。

陳琥今天對戰富邦悍將生涯首次先發，前5局投球上演無安打比賽，6局下才被富邦首位打者高孝儀敲出第1支安打，因右手食指破皮、指甲裂開，在0比0平手時，提前退場，此役投5局無失分，僅被敲出1支安打，送出6次三振，無關勝敗。

陳琥透露，並未注意到被高孝儀敲出的是第一支安打，回到休息室後，隊友跟他說才知道。

不過陳琥第3、4局分別對林哲瑄、林益全投出觸身球，引發兩隊板凳清空，他賽後也向林哲瑄道歉，陳琥解釋，一次是吊高的球，另一次投球想要壓低，但都是失投，他強調，「不是故意的，真的是不小心」。

陳琥未受兩隊衝突影響，第4局隨後在三振范國宸後，拿下該局第3個出局數、守住危機，當下興奮地大喊。

對於此役投球內容，陳琥自認感覺還不錯，但還是會有失投的時候，而前5局出現4次保送，他表示，想要把球壓低，有時候落差會比較大一點。（編輯：方沛清）1070422

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