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桃猿再見寶島時代 黑寶再現經典影集主題曲[圖輯]

發稿時間：2018/04/22 22:54

最新更新：2018/04/22 23:47

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中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前邀請資深藝人黑寶（右2）擔任開球嘉賓，同時演唱多年前的經典「太空戰士」主題曲。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前邀請資深藝人黑寶（右2）擔任開球嘉賓，同時演唱多年前的經典「太空戰士」主題曲。中央社記者張新偉攝　107年4月22日

（中央社記者張新偉台北22日電）中華職棒Lamigo桃猿隊舉辦復古主題趴「再見寶島時代」，今天邀請資深藝人黑寶開球並熱唱影集「太空戰士」主題曲，懷舊風格引起全場共鳴。

已75歲的黑寶唱起歌來仍中氣十足，寶刀未老，讓全場大小球迷驚豔不已。他賽後表示，將近40年沒唱這首歌，更是第一次在球場開唱，直呼很光榮；喜歡體育的黑寶也為自己開球表現打了100分。

配合這兩天的復古趴主題，專屬啦啦隊LamiGirls大跳平民天后徐懷鈺組曲，負責編舞的陸筱晴表示，徐懷鈺是她小時候最紅的歌手，能跳她的歌曲也是向她致敬，希望徐懷鈺有天也能到球場開唱。

中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前邀請資深藝人黑寶（圖）擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前邀請資深藝人黑寶（圖）擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，由啦啦隊LamiGirls熱舞開場。中央社記者張新偉攝 107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，由啦啦隊LamiGirls熱舞開場。中央社記者張新偉攝 107年4月22日

連續兩天參與果陀舞台劇「回到未來」演出的LamiGirls成員牙牙說，雖然在劇中要飾演反應援的別隊球迷讓她有些難過，但她認為這也是滿新鮮的體驗。

復古趴開球嘉賓21日則特別請到金氏世界紀錄保持人莫瑞紀歐（Maurizio Zavatta）高空走鋼索開球，在全場觀眾注視下，莫瑞紀歐一路從三壘側上方沿著繩索走到本壘後方護網上方，完成高難度開球，寫下全猿主場新紀錄。

桃猿主題趴「再見寶島時代」將眷村文化生活融入全猿主場，除設置眷村文物拍照點，還放置各式手作懷舊童玩讓大小朋友一起同樂，今天還邀請小籠包師傅現場教學眷村小籠包，讓親子手作體驗眷村文化。

此外，賽前果陀劇團舞台劇「回到未來」，更是讓球迷朋友看得精彩、玩得愉快。（編輯：方沛清）1070422

中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前舉辦「籠在寶島包」活動，許多家長帶著小朋友到現場一起製作小籠包。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前舉辦「籠在寶島包」活動，許多家長帶著小朋友到現場一起製作小籠包。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前舉辦「籠在寶島包」活動，球星王溢正（左2）與林樺慶（左）也上場體驗製作小籠包。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前舉辦「籠在寶島包」活動，球星王溢正（左2）與林樺慶（左）也上場體驗製作小籠包。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前舉辦「籠在寶島包」活動，邀請小籠包師傅現場教學眷村小籠包，讓親子手作體驗眷村文化。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前舉辦「籠在寶島包」活動，邀請小籠包師傅現場教學眷村小籠包，讓親子手作體驗眷村文化。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，家長帶著小朋友體驗捏麵人。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，家長帶著小朋友體驗捏麵人。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，許多小朋友在賽前玩起盪鞦韆。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，許多小朋友在賽前玩起盪鞦韆。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，吸引小朋友玩起傳統玩具。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，吸引小朋友玩起傳統玩具。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒Lamigo桃猿隊22日在桃園主場舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前由果陀劇場帶來戲劇「回到未來」，由啦啦隊長阿誠（前蹲者右4）、LamiGirls與球隊吉祥物猿氣小子（右2）擔綱演出。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒Lamigo桃猿隊22日在桃園主場舉辦主題趴「再見寶島時代」，賽前由果陀劇場帶來戲劇「回到未來」，由啦啦隊長阿誠（前蹲者右4）、LamiGirls與球隊吉祥物猿氣小子（右2）擔綱演出。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，LamiGirls成員陸筱晴（左）為主題活動編排復古舞蹈，讓球迷眼睛為之一亮，牙牙（右）則是連續兩天參與舞台劇「回到未來」演出。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，LamiGirls成員陸筱晴（左）為主題活動編排復古舞蹈，讓球迷眼睛為之一亮，牙牙（右）則是連續兩天參與舞台劇「回到未來」演出。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，啦啦隊長阿誠（中）賽前首度現場演唱桃猿戰士。中央社記者張新偉攝　107年4月22日中華職棒22日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與統一獅隊賽事，主場桃猿隊舉辦主題趴「再見寶島時代」，啦啦隊長阿誠（中）賽前首度現場演唱桃猿戰士。中央社記者張新偉攝　107年4月22日
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