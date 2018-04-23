NBA公鹿撞倒綠衫軍 系列賽扳成2比2平手

（中央社密爾瓦基22日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽東區第7種子密爾瓦基公鹿隊，今天在「字母哥」安特托昆博27分助威下，以104比102技壓波士頓塞爾蒂克隊，在7戰4勝制系列賽以2勝2敗追平「綠衫軍」。



兩度入選明星賽的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在最後5.1秒撥進布洛格登（Malcolm Brogdon）拋射未進之球，公鹿取得2分領先，塞爾蒂克大前鋒莫里斯（Marcus Morris）在終場哨聲響起之際跳投未中，比賽結束。



安特托昆博全場貢獻27分，小前鋒密道頓（Khris Middleton）繳出23分。



公鹿全場賞給綠衫軍14記火鍋，梅克（Thon Maker）一人貢獻5記，另有8分進帳以及抓下2記籃板。



公鹿打完上半場以51比35領先，這是公鹿連續第2場比賽上半場只讓綠衫軍攻下35分。



公鹿在波士頓連輸2場後，回到密爾瓦基自家主場連贏2場，兩隊目前以2比2戰成平手。第5戰預定24日重回波士頓。



塞爾蒂克後衛布朗（Jaylen Brown）攻下34分，再次寫下個人季後賽得分新高。他在系列賽第1戰和第2戰分別得分20分和30分。



塞爾蒂克小前鋒塔特姆（Jayson Tatum）挹注21分，莫里斯和中鋒霍福德（Al Horford）各有13分。（譯者：嚴思祺）1070423