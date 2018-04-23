大谷翔平先發扛第4棒敲一安 天使輸巨人

（中央社記者曹宇帆安那罕22日專電）美職洛杉磯天使隊，今天在主場對戰舊金山巨人。日籍球星大谷翔平先發擔任指定打擊，排第4棒，這是他目前的最高棒次，總計大谷4打席擊出一支安打，但天使以2比4敗給巨人。



大谷翔平在這場比賽的前2次打擊，面對巨人先發投手奎托（Johnny Cueto）的變速球，連吞2次三振。



6局下大谷翔平第3次上場打擊，當時天使1出局1、2壘有人，大谷翔平擊出右外野平飛安打，天使滿壘。可惜隨後打者瓦布威納（Mathieu Valbuena）擊出雙殺打，天使隊留下滿壘的殘壘。



8局下，大谷第4次上場打擊，結果擊出游擊方向滾球遭封殺。總計大谷在這場比賽中，4個打席擊出一支安打，吃下2次三振，目前打擊率來到3成33。



巨人隊方面，主要靠著隆戈利亞（Evan Longoria）和白爾特（Brandon Belt）分別擊出全壘打，最後是以4比2擊敗天使。



這個球季至今，天使隊的先發打序中，大谷翔平曾打過第8棒；13日天使作客堪薩斯市對戰堪薩斯市皇家隊，大谷翔平排第7棒；而19日天使於主場與波士頓紅襪隊對陣時，大谷翔平則是排在第6棒。今天的比賽是大谷首次在美職以第4棒的身分出戰。



天使將從明天起作客休士頓，與這個球季尋求衛冕的勁旅太空人隊展開3連戰，大谷翔平預計25日先發主投。（編輯：屈享平）1070423