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雙衛灌58分逆轉勝暴龍 巫師季後賽扳平

發稿時間：2018/04/23 10:46

最新更新：2018/04/23 10:46

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（中央社記者李晉緯台北23日電）NBA巫師今天在第3節灌下40分，逆轉上半場落後11分的頹勢，在雙衛畢爾、沃爾合力拿下58分帶領下，以106比98逆轉擊敗暴龍，在主場拿下2連勝，季後系列賽以2比2扳平戰局。

美國職籃（NBA）華盛頓巫師隊是東區第8種子，季後賽首輪先在頭號種子多倫多暴龍隊的主場吞下2連敗，回到主場的首戰，巫師靠雙衛畢爾（Bradley Beal）、沃爾（John Wall）帶起的飆分秀，擊敗暴龍扳回一城。

今天比賽開打後，暴龍在德羅森（DeMar DeRozan）單節9分帶領下，讓巫師首節以22比30落後；次節巫師只得18分，上半場以40比51落後。

兩隊易籃再戰，第3節巫師得分大爆發，畢爾單節12分、波特（Otto Porter Jr.）單節10分，率隊打出40比29的猛攻，在前3節打完後，以80比80扳平比數。

末節沃爾獨拿10分、畢爾獨得8分，率巫師打出26比18攻勢，最終以106比98擊敗暴龍，在家拿下2連勝後，於7戰4勝制的季後系列賽，以2比2讓戰局回到原點。

巫師5人得分破十，畢爾獲得全隊最高31分，沃爾有27分、14助攻的表現，波特和高塔特（Marcin Gortat）都拿下12分，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）則有10分進帳。

暴龍今天以攻下全場最高35分的德羅森表現最佳，勞瑞（Kyle Lowry）則貢獻19分。（編輯：黃瑞弘）1070423

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