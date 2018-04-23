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陳偉殷復健賽狀況佳 5局無失分飆7K

發稿時間：2018/04/23 11:04

最新更新：2018/04/23 11:04

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（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）旅美邁阿密馬林魚隊的台灣投手陳偉殷今天第2場復健賽對戰大都會隊高階1A，5局僅被敲2安，飆7K，比賽因下雨只打5局提前結束，球隊1比0贏球，陳偉殷奪勝投。

陳偉殷前一場復健賽對底特律老虎隊高階1A先發，投2.2局失1分被敲出3支安打，共用60球，用球數偏多，今天對戰大都會隊高階1A，有效控制用球數，投5局無失分，僅用73球，被敲出2支安打，送出7次三振，沒有投出保送。

陳偉殷僅在第4局遇到危機，首名打者安打上壘後，靠著盜壘、滾地球攻占三壘，陳偉殷隨後讓打者擊成滾地球、飛球出局，化解危機，比賽因下雨只打5局提前結束，陳偉殷靠著馬林魚隊高階1A首局攻下1分，終場以1比0勝出，拿下勝投。

若按照投1休4的節奏，若陳偉殷還需再投1場復健賽，下次先發可能是28日（台灣時間），最快5月3日回到大聯盟。

旅美小熊隊3A投手曾仁和今天先發對戰紅雀隊3A，投5局被敲出6支安打，包括1發全壘打，各有3次三振和保送，失4分，靠著隊友後續追平比數，逃過敗投。

效力於光芒隊台灣投手胡智為17日結束大聯盟一日遊後，回到3A首場比賽今天對費城人3A先發，投4局無失分，僅被敲出2支安打，3次保送，讓對手吞下4次三振，無關勝敗。（編輯：張銘坤）1070423

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