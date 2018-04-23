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大谷翔平首扛第4棒 4打數1安打教練肯定

發稿時間：2018/04/23 13:23

最新更新：2018/04/23 14:16

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大谷翔平答覆記者詢問表示，因普侯斯沒排入先發，這或許是總教練安排他扛第4棒的原因。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月23日大谷翔平答覆記者詢問表示，因普侯斯沒排入先發，這或許是總教練安排他扛第4棒的原因。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月23日

（中央社記者曹宇帆安那罕22日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊，今天在安那罕主場對壘舊金山巨人隊，效力天使的大谷翔平先發首扛第4棒指定打擊，雖然4打數僅1支安打，但總教練索西亞仍予以肯定。

大谷翔平在這場比賽中，前兩次打擊都被巨人先發投手奎托（Johnny Cueto）投出的變速球三振；6局下登場，擊出右外野平飛安打；8局下則擊出內野滾地，比賽結束後打擊率降至3成33。

這是大谷翔平美職生涯先發首次扛第4棒指定打擊，賽後記者會上，大谷翔平答覆記者詢問表示，他沒有料到有這番調度，因普侯斯（Albert Pujols）沒排入先發，這或許是總教練安排他扛第4棒的原因。

對於這位日籍二刀流球星，首次打序排在第4棒，4打數1安的表現，索西亞（Mike Scioscia）出席賽後記者會指出，大谷翔平的揮棒非常好，安排他扛這個關鍵打序，球團覺得是好的。

他說，任何人的打序排在楚勞特（Mike Trout）與厄普頓（Justin Upton）之後，對球隊而言都是重要的一個棒次，「我們認為他已做好了準備，之後若狀況需要他上場，且情勢也是如此，我們仍將毫不猶豫」。

大谷翔平下場先發主投預定在台北時間25日，對手是休士頓太空人隊，因此今天表定也是大谷翔平的牛棚日，於是天使與巨人賽前，大谷翔平在牛棚練投90分鐘。

賽後記者會上，索西亞被追問，有多少大聯盟扛指定打擊的球員，曾在賽前還得進牛棚的？這位天使教頭說，不算太多，但他看過不少人在平地丟球，就活動筋骨當作熱身吧。

天使主場迎戰巨人的3連戰最後一場2比4吞敗，目前戰績是14勝8負，在美聯西區排名第2，落後16勝7負的太空人1.5場勝差。（編輯：屈享平）1070423

效力天使的大谷翔平先發首扛第4棒指定打擊，雖然4打數僅一安，但總教練索西亞仍肯定他。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月23日效力天使的大谷翔平先發首扛第4棒指定打擊，雖然4打數僅一安，但總教練索西亞仍肯定他。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月23日
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