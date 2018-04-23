詹皇飆32分 騎士馴服溜馬季後首輪追成2平

（中央社印第安納波利斯22日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯今晚在客場繳出32分，隊友柯佛則在第4節末命中2顆關鍵三分球，率隊以104比100氣走溜馬，季後賽首輪追成2比2平手。



路透社報導，詹姆斯（LeBron James）全場22投12中，同時攻下全隊最高的13籃板。柯佛（Kyle Korver）貢獻18分，包括在最後3分多鐘搶下8分。史密斯（J.R. Smith）和克拉克森（Jordan Clarkson）分別砍下12分。



詹姆斯上半場就攻下23分，帶領騎士以60比50取得領先優勢。



在終場前3分48秒，柯佛命中一記三分球，率隊以94比93領先溜馬。溜馬錯失得分機會後，詹姆斯突破上籃得分。溜馬的歐拉迪波（Victor Oladipo）縮小分差後，柯佛再飆進一顆三分球，使比分來到99比95，奠定勝利基礎。



騎士本場投籃命中率為44.9%，溜馬則為43%。



少了希爾（George Hill）的騎士，此役一旦落敗將出現系列賽1比3危機。季中轉戰過來的希爾因背部痙攣高掛免戰牌，騎士只能緊急拉上卡德隆（Jose Calderon）頂替先發，但效果不彰，全場僅貢獻5分、2助攻。



7戰4勝制東區8強系列賽第5戰25日將在克里夫蘭登場。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070423