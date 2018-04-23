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法拉倫敦馬拉松落第3　抱怨工作人員忙拍照

發稿時間：2018/04/23 14:15

最新更新：2018/04/23 14:15

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（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）35歲、4度奧運金牌英國長跑名將法拉（Mo Farah）22日在倫敦馬拉松奪得第3，他抱怨工作人員忙著拍照，沒有告知他水瓶的擺放位置，害他拿錯得回頭去換。

今年的倫敦馬拉松吸引超過4萬人參加，倫敦近來異常炎熱，讓倫敦馬拉松創下有史以來最高氣溫，也讓不少跑者暈倒。根據英國氣象局（Met Office），聖詹姆斯公園（St James's Park）氣溫攝氏24.1度，打破1996年倫敦馬拉松的22.7度高溫紀錄。

倫敦馬拉松每年都有許多跑者穿著奇裝異服，已經成為倫敦馬拉松的特色之一，然而今年由於天氣太過炎熱，主辦單位特別提醒跑者不要穿著太厚重，也不要太追求破紀錄。

不過，今年還是有大約100名跑者不畏酷暑，穿著奇特，像是有跑者穿著帕丁頓熊服裝，還有跑者穿戴中世紀盔甲。

主辦單位指出，今年馬拉松平均給每位參賽者提供4.5公升的水，是全世界舉辦的大型活動當中最多的，但仍有供水站缺水，派出機動供水站。

出生於索馬利亞、移居英國的長跑名將法拉去年從場地賽引退，專注於馬拉松。今年是他退出場地賽後第一場馬拉松比賽。法拉上一次跑馬拉松是在2014年倫敦馬拉松，當年奪下第8名。

法拉最後跑出2小時6分21秒，刷新33年來英國人的倫敦馬拉松成績，但比第一名的肯亞長跑好手基普柯吉（Eliud Kipchoge）慢了2分多。

法拉抱怨工作人員忙著跟他自拍，忘了把水瓶遞給他，導致他在兩個供水站找不到自己的水瓶，錯拿別人的水瓶之後，又折返去找自己的水瓶。

電視鏡頭拍到，法拉拿到水瓶重返跑道後，對著騎著摩托車的安全人員比手畫腳。

法拉表示：「供水站很令人困擾。工作人員最後有幫忙，但他們一開始都忙著拍照，沒給我水。我對騎著機車的人示意，要他們叫工作人員多幫點忙。我不是在浪費精力，我只是想要水。」（編輯：陳惠珍）1070423

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