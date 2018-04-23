/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹疫苗LINE地球日油價
>rss

美體操女將遭狼爪曾求助 教練充耳不聞

發稿時間：2018/04/23 14:31

最新更新：2018/04/23 14:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國奧運體操金牌得主馬羅尼（McKayla Maroney）在今天播出的專訪中說，狼醫納沙被捕5年前，她就曾試圖揭穿性侵情事，但教練充耳不聞。

馬羅尼受國家廣播公司新聞網節目（NBC News）節目Dateline採訪說，2011年，她和當時美國代表隊教練蓋德爾特（John Geddert）及其他人同車返回飯店時，揭露了被隊醫納沙（Larry Nassar）性侵一事。

她說：「我甚至大聲地說，昨晚，賴瑞（納沙）對我指姦。」「大家倒抽一口氣。」

同為金牌得主的芮斯曼（Aly Raisman）告訴Dateline，她當時在場，記得馬羅尼哭著求助，但蓋德爾特「什麼都沒說」。

23歲的芮斯曼說：「這就是為什麼，我們就只是、一直認為問題出在自己身上。」

另外也同車的3人告訴國家廣播公司新聞網，他們記得這段對話。

馬羅尼說蓋德爾特聽完她的話後沒反應，但一名她相當景仰的體操選手訓了她一頓。馬羅尼說：「她可能跟我一樣困惑吧。」

那位選手告訴國家廣播公司新聞網，沒發生過這樣的事。

蓋德爾特今年一月因受其他體操員指控言語及肢體虐待，已遭美國體操聯盟（USA Gymnastics）停職。他並未回覆國家廣播公司新聞網置評的要求。

包括數名奧運金牌體操選手在內，共至少265名女性運動員出面，指控隊醫納沙橫跨20年來對她們伸出狼爪，是美國奧運史上最大宗性醜聞。

美國法院一月判處54歲的納沙高達175年徒刑。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070423

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP