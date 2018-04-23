美體操女將遭狼爪曾求助 教練充耳不聞

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國奧運體操金牌得主馬羅尼（McKayla Maroney）在今天播出的專訪中說，狼醫納沙被捕5年前，她就曾試圖揭穿性侵情事，但教練充耳不聞。



馬羅尼受國家廣播公司新聞網節目（NBC News）節目Dateline採訪說，2011年，她和當時美國代表隊教練蓋德爾特（John Geddert）及其他人同車返回飯店時，揭露了被隊醫納沙（Larry Nassar）性侵一事。



她說：「我甚至大聲地說，昨晚，賴瑞（納沙）對我指姦。」「大家倒抽一口氣。」



同為金牌得主的芮斯曼（Aly Raisman）告訴Dateline，她當時在場，記得馬羅尼哭著求助，但蓋德爾特「什麼都沒說」。



23歲的芮斯曼說：「這就是為什麼，我們就只是、一直認為問題出在自己身上。」



另外也同車的3人告訴國家廣播公司新聞網，他們記得這段對話。



馬羅尼說蓋德爾特聽完她的話後沒反應，但一名她相當景仰的體操選手訓了她一頓。馬羅尼說：「她可能跟我一樣困惑吧。」



那位選手告訴國家廣播公司新聞網，沒發生過這樣的事。



蓋德爾特今年一月因受其他體操員指控言語及肢體虐待，已遭美國體操聯盟（USA Gymnastics）停職。他並未回覆國家廣播公司新聞網置評的要求。



包括數名奧運金牌體操選手在內，共至少265名女性運動員出面，指控隊醫納沙橫跨20年來對她們伸出狼爪，是美國奧運史上最大宗性醜聞。



美國法院一月判處54歲的納沙高達175年徒刑。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070423