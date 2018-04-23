中職明星賽改回戰績組隊 25日起票選

中華職棒23日舉行2018中華職棒明星對抗賽宣告記者會，邀請中信兄弟王威晨（右2）、統一獅邱浩鈞（右）、富邦悍將李宗賢（左2）及Lamigo桃猿朱育賢（左）等球星共同在賽事主視覺前，宣告今年明星賽將在天母棒球場舉行。中央社記者孫仲達攝 107年4月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日電）中華職棒今天宣布明星賽7月7、8日將在天母棒球場登場，組隊方式將回到從前由去年戰績劃分，Lamigo桃猿與富邦悍將為紅隊，統一獅與中信兄弟為白隊，25日起開放票選。



中華職棒今天舉行明星賽宣告記者會，會長吳志揚宣布今年明星賽7月7、8日將在天母棒球場登場，這也是繼2010年之後，再度回到台北舉行，記者會現場也邀請與4位三級棒球與台北相當有淵源的選手參加，包括Lamigo桃猿朱育賢、中信兄弟王威晨、統一獅邱浩鈞、富邦悍將李宗賢等人。



吳志揚表示，7月7日為傳統明星對抗賽，7月8日會有5項戰技競賽，他強調「不是會打全壘打才有表現機會」，至於哪5項則賣關子，希望各種專長選手在第2天個人賽都有機會表現。



值得注意的是，今年明星賽組隊方式將回歸以往，依照前一年戰績劃分，Lamigo桃猿與富邦悍將為明星紅隊，統一獅與中信兄弟為明星白隊，25日起開放票選，球迷投票分為網路、通訊、雜誌、現場以及報紙5種管道。



由於去年新增專業人士票選，但票選結果與球迷投票有極大落差引發爭議，吳志揚指出，今年同樣採60%球迷票選以及40%專業人士票選，但一改去年以排名計算，今年將改採計選票占比，讓球迷辛苦投票結果能真實反應。（編輯：張銘坤）1070423



