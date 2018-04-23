中職明星賽7月登場 李宗賢想尬全壘打賽

（中央社記者黃巧雯台北23日電）中華職棒明星賽今年7月7、8日將在天母棒球場登場，富邦悍將李宗賢今天透露，最想要參加全壘打大賽，中信兄弟王威晨則希望朝著的父親王光輝在明星賽連續先發紀錄努力。



中華職棒今天舉行明星賽宣告記者會，邀請4位三級棒球與台北相當有淵源的選手參加，台北市福林國小、台北市重慶國中「同梯」的中信兄弟王威晨與統一獅邱浩鈞，以及台北市東園國小畢業、同樣就讀重慶國中的富邦悍將李宗賢，還有也是重慶國中校友、高中及大學都在台北求學的Lamigo桃猿朱育賢。



中華職棒會長吳志揚表示，由於新秀表現都很好，今年明星賽可能會搶資深前輩的票，包括Lamigo桃猿隊「大王」王柏融、統一獅「四爺」陳傑憲等人都是高人氣的球星，而締造明星賽人氣王13連霸的中信兄弟「恰恰」彭政閔能夠連任多少屆，外界都在討論。



由於今年7月7日明星賽為傳統明星紅白對抗賽，7月8日會有5項戰技競賽，儘管尚未公布內容，但王威晨、李宗賢等人都躍躍欲試，王威晨表示，如果可以都想參加，會盡力拿到最好名次，李宗賢則表達最想要嘗試全壘打大賽。



身為投手的邱浩鈞表示，若有雷射肩比賽，他會想要參加。



去年首度參與明星賽全壘打大賽就殺進決賽朱育賢，則還未決定是否參加全壘打大賽，由於他國中曾擔任投手，若有投準比賽，會想要參與。



王威晨的父親王光輝曾連續12年明星賽先發，該紀錄後來被彭政閔打破，未曾參與過明星賽的王威晨也不忘了積極為自己拉票，希望能朝上述紀錄努力。



另外，王威晨、李宗賢在目前中職本季盜壘排行榜上，同樣都以8次盜壘成功，並列第一，王威晨則視為良性競爭，他透露今年賽季有時候會守二壘，而李宗賢守游擊，若對方盜壘成功，也會鼓勵對方「跑得不錯」。（編輯：方沛清）1070423