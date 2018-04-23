觸身球風波 吳志揚：不容許蓄意傷人

（中央社記者黃巧雯台北23日電）中華職棒中信兄弟、富邦悍將上週3連戰，因近身球與觸身球風波，引發兩隊3度板凳清空，中職會長吳志揚今天表示，為保護球員，不容許有蓄意傷人的行為。



中信兄弟與富邦悍將20日比賽因近身球，引發兩隊兩度板凳清空，22日再交手，又因中信兄弟先發投手陳琥連2局投出觸身球，兩隊再度衝進場中，裁判對兩隊祭出警告，若比賽再出現危險球或觸身球，該名投手和總教練都要立即被驅逐出場。



富邦悍將總教練葉君璋22日也對裁判同時警告兩隊表達不滿，他認為「為什麼我們沒有投危險球，卻同時警告兩隊。」



吳志揚今天出席中職明星賽宣告記者會首度回應近期觸身球、近身球風波，他表示，棒球是國人最喜歡的運動，也富有教育意義，為保護球員，不容許有蓄意傷人的行為。



吳志揚除了要各隊總教練和球員想辦法控制好情緒外，他提到中職處理相關事件都有標準作業程序（SOP），若大家認同，就應該要照SOP執行，不要有額外的質疑和火氣。



吳志揚呼籲，各隊要自制、不要過度情緒化，若有部分球隊想利用這種方式報復，絕對會引起大家公憤。



中信、富邦大戰越打越激烈，吳志揚表示，有點對抗的比賽氣氛儘管能增添比賽精彩度，但球迷期待的是球技上精彩，而非肢體上衝突。（編輯：張銘坤）1070423