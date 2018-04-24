亞青拳擊錦標賽 彭琦雁賀思萍晉級4強

（中央社記者劉得倉曼谷24日專電）在泰國曼谷舉行的ASBC亞洲青年拳擊錦標賽，台灣女將彭琦雁一路過關，與籤運佳的好手賀思萍同時晉級4強，將在26日進入準決賽，她們也獲得世青的參賽門票。



正在曼谷華馬（HUAMARK）室內運動場舉行的亞洲青年拳擊錦標賽（ASIAN YOUTH MEN’S & WONMEN’S BOXING CHAMPIONSHIP)，台灣共派出11名選手（7女4男）參加，經過3天比賽，女子48公斤級的好手彭琦雁連過三關，挺進4強，69公斤級賀思萍也因為籤運佳，直接進入4強，將在26日進入準決賽。



教練傅志群指出，這一次前來參加亞青的國家和選手都是歷屆最多的，共有33個國家代表隊參賽，因為亞青錦標賽是世青和青奧的資格賽，各國代表隊都精銳盡出，競爭相當激烈，台灣選手部分，確定有5女1男取得世青參賽資格。



傅志群表示，這一次亞青錦標賽，彭琦雁和賀思萍晉級4強，她們篤定獲獎牌（第三和第四併列銅牌），另一位男選手洪有勝進入8強。這一次有部分實力堅強的台灣好手並未參賽，原因是和全中運撞期，有些好手選擇參加全中運，不然會有更好的成績。



傅志群指出，拳擊運動在台灣逐漸受到注意，但仍不及棒球、籃球等運動，可能是一般民眾覺得拳擊運動比較暴力，其實拳擊是很安全的，有完善規則以及手套和頭盔護具，希望大家多多支持。



中華民國拳擊協會副理事長彭臺臨表示，多數運動與體型有關，台灣應推廣的是以體重分級制或技巧性的競賽運動項目，像台灣的跆拳道和射箭都有很好的成績，拳擊運動就是體重分級制，希望拳擊也能夠在台灣獲得重視。（編輯：陳俊碩）1070424