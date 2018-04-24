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NBA柯瑞跨足演藝界 和索尼簽約

發稿時間：2018/04/24 13:24

最新更新：2018/04/24 13:45

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zoom in 索尼影業娛樂公司與美國職籃NBA金州勇士明星後衛柯瑞簽下複數年的電影電視合約，他成為最新一位跨足演藝界的運動員。（圖取自柯瑞臉書www.facebook.com/StephenCurryOfficial）索尼影業娛樂公司與美國職籃NBA金州勇士明星後衛柯瑞簽下複數年的電影電視合約，他成為最新一位跨足演藝界的運動員。（圖取自柯瑞臉書www.facebook.com/StephenCurryOfficial）

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）索尼影業娛樂公司今天表示，美國職籃NBA金州勇士明星後衛「咖哩小子」柯瑞簽下複數年的電影電視合約，成為最新一位跨足演藝界的運動員。

路透社報導，索尼影業娛樂公司（Sony Pictures Entertainment）發聲明表示，與柯瑞（Stephen Curry）的這份開發製作合約將聚焦在家庭、信仰和運動主題的計畫，且將「擴展電子、遊戲和虛擬實境範疇的合夥契機」。

索尼電視部門的共同總裁帕尼爾（Chris Parnell）在聲明表示：「我們很高興能和史蒂芬（柯瑞）合作，以他正面向上的品牌形象來創造有腳本和無腳本的電視內容。」

柯瑞的簽約金額和合約長度並未對外公布。

30歲的柯瑞兩度榮膺NBA最有價值球員（Most Valuable Player），更是聯盟之中數一數二有價值的球星。根據「富比世」（Forbes），柯瑞去年廣告收入約達3500萬美元（約新台幣10億元），代言品牌包括摩根大通（JPMorgan Chase）和運動用品製造商Under Armour等。

柯瑞發聲明表示：「我很幸運擁有這個平台，我希望能用它來給世界帶來正面影響。」他說：「和索尼合作分享激勵人心的內容給全球觀眾，已成可預料的結果。」（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070424

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