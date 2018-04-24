台壽保隊春聯第2勝 盼3職棒球員出賽帶士氣

107年全國成棒甲組春季聯賽預賽，台中台壽保隊24日與新北市隊交手獲勝，教練團盼26日林英傑、鄭達鴻、楊承駿上場可帶起士氣，讓球隊的穩定性更好一點。中央社記者謝靜雯攝 107年4月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）107年全國成棒甲組春季聯賽預賽，台中台壽保隊今天與新北市隊交手，王正棠開轟，6局打完因雨裁定5比2拿下春聯第2勝，教練團盼26日林英傑、鄭達鴻、楊承駿上場可帶起士氣。



春季聯賽為台中台灣人壽成棒隊成軍首次正式比賽，10日首場比賽擊敗桃園航空城隊拿下勝利，但後來接連吞下4勝，上一場比賽與台灣電力隊握手言和，今天賽前戰績在A組排名墊底。



今天與新北市隊交手，台壽保隊2局下靠著保送、接連安打先馳得點，3局王正棠開轟，4局再靠著接連保送、高飛犧牲打拿下第3分，新北市隊5局上半追回2分，台壽保隊下半局靠著保送、接連安打，多添2分保險分。



總教練廖剛池表示，「第2勝等的久了一點，可能也是球隊中的年輕球員壓力太大，面對大比賽的經驗還不太夠，持續的調整中」；台壽保隊拿下今天比賽勝利，目前戰績超越桃園航空城隊，與宜蘭綺麗珊瑚隊並列第9名，接下來3場比賽若都能拿下，就有機會打進資格賽。



台中台壽保隊陣中有5名職棒退役球員，根據規定職棒球員重返業餘，按程序提出申請，通過審核後3個月才能登錄出賽，投手林英傑、捕手鄭達鴻、野手楊承駿26日就能出賽，廖剛池表示，希望3人出賽後，可以帶動士氣，讓球隊的穩定性更好一點。（編輯：張芷瑄）1070424