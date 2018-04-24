爵士菜鳥後衛轟33分 打破名人堂學長紀錄

美國職籃西區季後賽猶他爵士21歲菜鳥後衛密契爾（中），24日轟下季後賽生涯單場最高的33分。（圖取自爵士隊推特 twitter.com/utahjazz）

（中央社記者龍柏安台北24日綜合報導）美國職籃（NBA）西區季後賽猶他爵士21歲菜鳥後衛密契爾，今天轟下季後賽生涯單場最高的33分，率隊主場以113比96打爆雷霆，首輪系列賽取得3比1聽牌優勢。



年僅21歲的爵士後衛密契爾（Donovan Mitchell）在今年季後賽連譜驚奇，系列賽前2戰他累計攻下55分，改寫「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）保有的聯盟紀錄（53分），成為聯盟菜鳥後衛在季後賽頭2戰最高得分紀錄。



狀況火燙的密契爾並未因此停下腳步，今天他累計28投13中，包括3分球8投中3，轟下全場最高的33分，打破爵士隊史季後賽菜鳥單場最高得分紀錄，原紀錄是由名人堂球星、「郵差」馬龍（Karl Malone）在1986年所締造的31分。



此外密契爾在生涯前4場季後賽合計拿下110分，也是NBA自1985年喬丹後，菜鳥在季後賽前4戰累積最高得分，當年喬丹生涯頭4場比賽累計拿下117分，至今仍高懸聯盟之最。



比賽結束後，爵士西班牙籍主控盧比歐（Ricky Rubio）接受場邊記者採訪時坦言，密契爾的表現實在不可思議，他強調這位陣中的小老弟一點都不像是個菜鳥。



爵士開局還曾陷入落後，不過他們在第2節最後1分43秒至第三節9分56秒，拉出一波20比3的攻勢後來居上，從2分落後取得15分超前，此後一路領先直至終場，而兩隊球員全場肢體接觸頻繁，裁判共祭出7次技術犯規，其中爵士大前鋒克勞德（Jae Crowder）第4節最後5分30秒因揮肘被驅逐出場。



爵士今贏球後系列賽取得3比1聽牌優勢，西區季後賽各隊展現強弱壁壘分明趨勢，僅鵜鶘提前以4比0橫掃拓荒者率先晉級，火箭今靠著第3節海灌50分打爆灰狼，系列賽同以3比1領先灰狼，而衛冕軍勇士也以3比1的優勢領先馬刺。（編輯：張銘坤）1070424