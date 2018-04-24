大谷翔平媒體鋒頭健 對戰冠軍太空人見真章

大谷翔平開季前2週拿下2勝後，上一場對波士頓紅襪投2局失3分，因手指水泡提前退場，本季第4場先發投球將在24日遭遇太空人。（中央社檔案照片）

（中央社休士頓23日綜合外電報導）日籍球星大谷翔平在美國職棒MLB的亮麗開季是媒體炒作？還是真有本事？去年世界大賽冠軍休士頓太空人也想知道，明天雙方即將正面對決。



大谷翔平開季前2週拿下2勝後，上一場對波士頓紅襪投2局失3分，因手指水泡提前退場，本季第4場先發投球將在明天（台灣時間25日上午8時）遭遇太空人。



大谷翔平以投手身分先發3場，戰績2勝1敗、防禦率3.60；太空人先發投手莫頓（Charlie Morton）先前4場先發，3勝0敗、防禦率0.72。



這個系列賽是美國聯盟西區前兩名對決，大谷翔平所屬的洛杉磯天使今天起作客太空人主場3連戰，天使首戰以2比0贏球。



大谷翔平在系列賽第2戰先發，也是大谷在這3連戰唯一亮相機會。「二刀流」大谷在投球前後一天都休兵，不當打擊者。



太空人外野手瑞迪克（Josh Reddick）說：「他只是另外一個投手。這全都是媒體炒作，你還是得上場對戰、做你該做的事，面對另一個投手。對上他當然會很興奮、想看看他怎樣，但我不覺得我們有什麼好擔心的。」



身為三屆美聯打擊王，太空人內野手阿圖維（Jose Altuve）曾經在2014年美日明星賽從大谷翔平手中敲出一壘安打。阿圖維說：「他能投100英里速球，還有很棒的指叉球。我們必須要上場拚鬥，試著從他手上拿分數。」



太空人總教練辛區（AJ Hinch）說：「我們必須找到方法打敗他…我認為大家都有一點好奇，就像其他來到大聯盟的球員，他當然有媒體鋒頭、國際名聲。我們要揭開神秘面紗，看他會怎麼對付我們。」



太空人今天靠著先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）7局無失分的好投，以及凱爾洪（Kole Calhoun）、厄普頓（Justin Upton）安打建功，以2比0獲勝。



史凱格斯7局賞給對手3次三振、1次四壞，下場前連續解決10名太空人打者，拿下本季第3勝。太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole）7局失2分，吞下本季首敗。（譯者：林宏翰/核稿：林治平）1070424