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戴維斯苦練3分球 場上增添新武器

發稿時間：2018/04/24 22:14

最新更新：2018/04/24 22:14

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（中央社記者龍柏安台北24日電）璞園建築今天靠著洋將戴維斯（Quincy Davis）全場攻下最高的20分、12籃板，在超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第3戰，以90比71輕取富邦勇士，系列賽以2比1超前。

璞園「新台灣人」戴維斯SBL出賽6季，例行賽3分球累積僅出手28次，投進7球，不過他在今年季後賽大變身，累計已24投12中，且命中率高達50％，今天他3分球3投中2，璞園總教練麥班達透露，「我告訴戴維斯必須要再進化，因為大家都知道怎麼抓他。」

麥班達透露，幾個月前他主動告訴戴維斯，要他多往後退一步投籃，「其實戴維斯的射程本來就快要到3分線，只要多退一步就能多拿1分，為什麼不？」

璞園射手簡浩則表示，戴維斯比賽投得進3分，都是經過苦練的，「每次練球結束後，他都會多練，至少投進100顆3分球，只是苦了我，都是我在幫他撿球。」

從苦力中鋒變身成射手，戴維斯開玩笑說：「現在的洋將Size越來越大，我在內線也不像過去有優勢，再說我很害怕，因為我不想再開刀了，每次和他們在禁區肉搏、卡位，身體賠上的傷害你們不會懂。」

開過玩笑，戴維斯才正經地表示，會投3分球，除了能多有一項武器，在球場上也能有更多機會，他舉例，「因為我會投3分，所以對方不敢漏我，我才會有機會傳出助攻讓隊友開後門。」

戴維斯拉到外線投3分，本土長人吳岱豪卻刻意減少3分出手，他坦言，「如果連戴維斯都拉出來，內線活就沒人做了，再說扛老外這種事10幾年來我也習慣了。」（編輯：卞金峰）1070424

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