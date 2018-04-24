羅國龍傷癒歸隊好表現 率獅隊拿下2連勝

（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）中華職棒本季首場花蓮例行賽，統一獅隊主場迎戰中信兄弟隊，獅隊蘇智傑、鄧志偉開轟，羅國龍傷癒歸隊首戰單場2安3打點，率隊以12比2拿下近期2連勝。



獅隊本週在花蓮棒球場安排5場例行賽，今天首戰獅隊先發投手羅里奇6局好投，僅在4局被張志豪、許基宏、蘇緯達、吳明鴻接連敲出4支安打，失掉2分責失分，總計飆出9次三振，本季5場先發出賽都是優質先發，率隊拿勝，也收下個人本季第2勝。



兄弟隊先發投手萊福力今天前4局僅被敲出2支安打，5局被蘇智傑敲出全壘打掉分，6局接連保送、被敲安打、捕逸，失掉2分，兄弟隊投手教練伯納6局因為不滿主審好球帶大聲咆哮、被驅逐出場；蘇智傑5局的全壘打是個人本季第6轟，目前暫居中職全壘打王。



兩隊今天前半段比賽形成拉鋸，6局打完獅隊3比2領先，7局獅隊靠著接連保送、安打、失誤、捕逸，羅國龍敲出關鍵二壘打，單局攻下5分、奠定勝基，獅隊8局再起攻勢，郭阜林二壘打、鄧志偉敲出個人本季第2轟，2分砲替球隊添分，再靠著接連安打、高飛犧牲打，單局攻下4分、拉開領先差距。



羅國龍4月初因為拉傷下到二軍，今天回到一軍首場出賽就有好表現，單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，率隊拿下勝利，也獲頒單場最有價值球員。



羅國龍表示，先前在二軍多打白天的比賽，今天回到一軍後首場夜間比賽，前幾個打席還跟不上球，後來抓準對方換投手時機跟上節奏，也有適時安打表現，對於今年球季，他也期許自己「能拿出好表現幫助球隊打進總冠軍賽」。（編輯：卞金峰）1070424