76人淘汰熱火 率先晉級季後賽第2輪

費城76人終場104比91撲滅熱火，系列賽4比1晉級。（圖取自費城76人推特twitter.com）

（中央社記者龍柏安25日綜合報導）只差1勝就能晉級的76人，今靠著王牌射手瑞迪克轟進全場最高的27分，加上第4節最後2分10秒飆進穩定軍心的3分球，終場104比91撲滅熱火，系列賽4比1晉級。



美國職籃（NBA）費城76人，今年在季末拉出隊史最佳的16連勝封關，以東區第3種子席次晉級季後賽，首輪又以4比1淘汰熱火晉級第2輪，是球隊自2012年後首次闖進季後賽第2輪，也是目前東區首支晉級的球隊。



現年33歲的76人射手瑞迪克（J.J. Redick）展現老將價值，他全場13投6中，包括3分球10投中5，另全場10罰俱中，轟下全場最高的27分。此外全隊共有5人得分來到雙位數，板凳出發的義大利籍射手貝里納利（Marco Belinelli）挹注11分，團隊均衡火力讓熱火防守端顧此失彼。



76人的對手，將是賽爾蒂克與公鹿系列賽的贏家，賽爾蒂克今天靠著霍福德（Al Horford）22分、12籃板帶領，主場92比87贏球，目前系列賽取得3比2領先公鹿。



美國知名運動網站ESPN提前替76人分析出晉級東區決賽的機率，ESPN依照球隊戰力指標（Basketball Power Index）為依據，76人若下輪碰上「綠衫軍」賽爾蒂克，晉級機率僅有48%，倘若碰上公鹿，76人則有80%的贏面。（編輯：黃瑞弘）1070425