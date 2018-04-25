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杜蘭特完美關門 NBA勇士4比1淘汰馬刺

發稿時間：2018/04/25 14:14

最新更新：2018/04/25 14:14

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（中央社記者龍柏安25日綜合報導）NBA金州勇士全能前鋒杜蘭特今天在第4節最後36.1秒內連投帶罰連拿4分，全場攻下25分，率勇士99比91成功關門，季後賽首輪系列賽以4比1淘汰馬刺，下輪將遭遇鵜鶘。

美國職籃（NBA）衛冕軍勇士今天在主場迎戰「黑衫軍」馬刺，勇士前3節打完曾握有14分領先優勢，不料第4節馬刺靠著明星前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）在最後57.2秒兩罰俱中，將比分追到91比93。

決勝期杜蘭特先命中一記高難度的中距離跳投，接著兩罰俱中將差距擴大至6分，馬刺連續3次3分攻勢都落空，提前宣告棄守。

勇士杜蘭特（Kevin Durant）拿下全隊最高的25分、6籃板與5助攻，射手湯普森（Klay Thompson）也有24分、5籃板、4助攻，大前鋒格林（Draymond Green）則繳出17分、19籃板與7助攻的全方位成績單。

馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）結褵40年的妻子艾倫‧帕波維奇（Erin Popovich）上週病逝，還未走出喪妻之痛的他今天依舊缺席，續由義大利籍的助理教練梅西納（Ettore Messina）代掌兵符，可惜他沒能複製系列賽第4戰贏球的劇本，馬刺全隊只能提前放暑假。

馬刺明星大前鋒阿德雷奇全場14罰全中，改寫自己生涯季後賽新高，他攻下最高的30分，另外帶12籃板，先發後衛米爾斯（Patty Mills）則拿下次高的18分。

勇士淘汰馬刺晉級後，成為今年季後賽西區第2支晉級的球隊，台灣時間週日將面對西區第6種子鵜鶘，根據ESPN統計，勇士近6季與鵜鶘交手，勇士挾24勝2負（包含季後賽）的絕對優勢。（編輯：李錫璋）1070425

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