林益全約男子漢對決 林哲瑄因傷下二軍

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職富邦悍將隊林哲瑄、林益全22日與中信兄弟隊比賽遭觸身球，林哲瑄下二軍，林益全腿部仍腫脹，今天待命代打；林哲瑄表示沒傷到骨頭已經很幸運，林益全則笑說要男子漢對決。



悍將隊與兄弟隊上週末3連戰插曲不少，因為近身球、觸身球數度板凳清空，22日兄弟年輕投手陳琥對林哲瑄、林益全投出觸身球，分別砸中林哲瑄左手、林益全膝蓋下緣，林哲瑄下到二軍，林益全今天板凳待命。



林哲瑄今天有跟著球隊一起到桃園棒球場，賽前也有跟著一同練習，他表示目前除了不能打擊、接球某些角度還不舒服外，其他沒有太大問題，現階段能做到的都會跟著一起練，接下來何時能開始打擊還要等防護員評估。



對於觸身球，林哲瑄表示，相信陳琥不是故意的，「本來就沒有覺得他是故意要這麼做，觸身球也是比賽的一部分」。林哲瑄曾因觸身球腳趾骨折，他也表示，「這次沒有傷到骨頭，已經算蠻幸運」。



22日賽後，陳琥有分別跟林哲瑄、林益全致意，林益全那時才發現和陳琥屬同家經紀公司，「自己的學弟，會好好的照顧」；林益全表示，目前腿部在側移、打擊時還是會不舒服，這2、3場比賽應該還不能先發出賽，但會在板凳待命代打。



林益全也笑說，下次再碰到陳琥，「在場上大家拿出男子氣概對決」，把自己的武器拿出來，看是打者被三振，還是投手被打全壘打。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070425