蘇智傑林威志勉勵少棒球員 堅持夢想就有機會

（中央社記者謝靜雯台北25日綜合報導）中職統一獅隊本週在花蓮安排5場主場賽事，今天為休兵日，用行動回饋基層球隊，安排蘇智傑、林威志指導太巴塱國小棒球隊球員，林威志勉勵小球員堅持夢想、就有機會。



中職本季僅5場例行賽安排在花蓮，都是獅隊的主場，今天為休兵日，獅隊與歐印精品合作，用實際行動回饋後山基層棒球隊；歐印精品捐贈給太巴塱少棒隊器材，包括球棒、手套和練習球。



歐印精品董事長吳亞潔表示，「來到太巴塱，看到球員只能用破舊的球一直反覆練習，感受孩子對於棒球的熱情，希望這些器材能給他們幫助，讓每個孩子都有夢想實現的機會」。



獅隊球星蘇智傑及林威志也親自指導太巴塱少棒隊球員，包括打擊、投球和守備課程，林威志感觸很深，回到自己的故鄉，與小球員分享奮鬥經歷，他也勉勵小球員們不要怕苦，「堅持就有機會夢想實現，才能有機會為家裡分攤經濟壓力，學習過程中不要因為挫折而放棄，想想家鄉的環境，我們要更努力才有機會改變」。



蘇智傑近年也參與不少回饋後山基層棒球的活動，「這是第一次來到太巴塱，希望我們的蒞臨能帶給孩子夢想和希望，也希望小球員從打棒球中，體會責任的重要性，無論教練賦予任何任務，都要想辦法完成，這是對於棒球的責任」。（編輯：張芷瑄）1070425