/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

蘇智傑林威志勉勵少棒球員 堅持夢想就有機會

發稿時間：2018/04/25 20:18

最新更新：2018/04/25 20:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北25日綜合報導）中職統一獅隊本週在花蓮安排5場主場賽事，今天為休兵日，用行動回饋基層球隊，安排蘇智傑、林威志指導太巴塱國小棒球隊球員，林威志勉勵小球員堅持夢想、就有機會。

中職本季僅5場例行賽安排在花蓮，都是獅隊的主場，今天為休兵日，獅隊與歐印精品合作，用實際行動回饋後山基層棒球隊；歐印精品捐贈給太巴塱少棒隊器材，包括球棒、手套和練習球。

歐印精品董事長吳亞潔表示，「來到太巴塱，看到球員只能用破舊的球一直反覆練習，感受孩子對於棒球的熱情，希望這些器材能給他們幫助，讓每個孩子都有夢想實現的機會」。

獅隊球星蘇智傑及林威志也親自指導太巴塱少棒隊球員，包括打擊、投球和守備課程，林威志感觸很深，回到自己的故鄉，與小球員分享奮鬥經歷，他也勉勵小球員們不要怕苦，「堅持就有機會夢想實現，才能有機會為家裡分攤經濟壓力，學習過程中不要因為挫折而放棄，想想家鄉的環境，我們要更努力才有機會改變」。

蘇智傑近年也參與不少回饋後山基層棒球的活動，「這是第一次來到太巴塱，希望我們的蒞臨能帶給孩子夢想和希望，也希望小球員從打棒球中，體會責任的重要性，無論教練賦予任何任務，都要想辦法完成，這是對於棒球的責任」。（編輯：張芷瑄）1070425

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP