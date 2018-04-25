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羽球亞錦賽 周天成晉級男單16強

發稿時間：2018/04/25 21:04

最新更新：2018/04/25 21:04

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（中央社記者李晉緯台北25日電）台灣羽球一哥周天成今在中國大陸武漢進行的亞洲錦標賽，與對手周旋46分鐘後，以23比21、21比17艱苦擊敗對手，王子維則力戰3局後，逆轉擊敗中國大陸名將林丹，2人皆晉級16強。

男子單打世界排名第6的周天成今天在男子單打首輪，對上過去未曾交手過、目前世界排名31名的印度選手韋瑪（Sameer Verma）。

這場比賽開局後，周天成一度落後4分，在他以5比5扳平，雙方不斷拉鋸後，歷經10度平手，周天成連下2分先獲局末點，但對手也連下2分扳平，經過「丟士」後，周天成才艱苦以23比21拿下首局。

次局開局落後的周天成，在雙方以5比5平手時連下2分站上領先，最多曾領先6分的情況下，以21比17確保勝利，闖過頭關晉級16強。

另外，王子維在以66分鐘打滿3局的情況下，以15比21、21比9、21比16逆轉，扳倒世界排名第8的中國大陸選手林丹，成功闖進16強；許仁豪則以18比21、21比14、14比21不敵世界排名第9的香港選手伍家朗。

女子單打世界排名第2的戴資穎，這次在亞錦賽尋求衛冕，也要為重回球后寶座努力，今天她在女單首輪只花28分鐘，就以21比13、21比9擊敗韓國女將全柱伊，下一輪將對上韓國女將金效旻。

李佳馨稍早以7比21、13比21不敵世界排名第4的泰國女將依瑟儂（Ratchanok Inthanon），在首輪止步，其他幾場女單賽事，白馭珀以14比21、19比21不敵世界排名第3的印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu）；江美慧以10比21、15比21敗給世界排名第5的中國大陸女將陳雨菲，白馭珀、江美慧都在首輪出局。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070425

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