/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

富邦李宗賢暫居盜壘王 腿部肌力訓練收成效

發稿時間：2018/04/25 21:23

最新更新：2018/04/25 21:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職富邦悍將隊李宗賢，本季跑出8次盜壘成功，暫時與中信兄弟隊王威晨並列聯盟盜壘王；他說春訓特別加強腿部肌力，對守備跑壘幫助大，「這是我的條件之一，要展現出來」。

李宗賢中職生涯前2個球季，單季最多盜壘次數為5次，本季今天賽前出賽17場，已經跑出8次盜壘成功，3月31日更跑出單場4次盜壘成功，目前暫時並列中職盜壘王。

李宗賢說：「速度是我的條件之一，必須要把它展現出來，但不是為了要證明我的腳很快，只是在這個棒次上（9棒），能夠上壘、多跑一個壘包，就可以讓接下來的棒次有更好得分的機會」，今年更積極的嘗試。

春訓球隊請來外籍教練幫忙調整，李宗賢提到，之前對於對方投手的節奏、配球，都還在熟悉中，今年包括對投手的觀察，自己的動作和起跑的時機點都有調整，加上腿部肌力訓練，「對腳程更有信心，心理覺得跑得到，就更大膽的去嘗試」；對於盜壘王獎項，李宗賢表示：「有這種想法，但還是球隊拿下季冠軍、總冠軍最重要」。

李宗賢中職生涯前2個球季，守備位置都是三壘，去年拿下中職年度金手套三壘手獎，今年移防游擊，李宗賢說，游擊並不好守，但教練團有他們的想法，「我就要想辦法守得穩，讓投手放心，也讓教練肯定我」。

李宗賢去年攻守都有穩定表現，今年目前為止打擊上表現不算突出，今天賽前本季17場出賽，打擊率2成，他表示練習時感覺都不錯，「但會有一種想法和動作配合不起來的感覺」，還在持續調整中。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070425

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP