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中職王柏融單場雙響 打擊加溫率猿拿勝

發稿時間：2018/04/25 22:58

最新更新：2018/04/25 22:58

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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職Lamigo桃猿隊王柏融打擊加溫，今天單場雙響砲、貢獻4分打點，帶起球隊士氣，9局下半桃猿進攻，滿壘時富邦悍將隊投手張耿豪投出再見暴投，讓桃猿以8比7拿下勝利。

桃猿隊強打者王柏融前兩年寫下單季打擊率4成驚人紀錄，去年整季敲出31轟，今年雖依然有穩定打擊表現，但跟前兩個球季比仍有落差，今天賽前本季21場出賽敲出2轟。

總教練洪一中表示，王柏融今年打擊率還是不錯，但前陣子打擊算是小低潮，「前兩年打得太好，加上我們對他的要求也高，今天關鍵時刻有單場雙響砲好表現，也希望他透過這場比賽把長打找回來」。

王柏融近期打擊狀況加溫，今天單場4打數敲出3支安打都是長打，4局敲出個人本季第3轟，5局球隊4比6落後時，敲出個人單場第2轟，2分砲替球隊扳平比數；7局上半，悍將隊拿下超前分，下半局林承飛、王柏融接連安打，再度幫桃猿隊扳平比數。

比賽9局上半打完，兩隊7比7戰成平手，9局下半，桃猿隊黃敬瑋、郭永維接連安打，藍寅倫選到保送、攻占滿壘，悍將隊後援投手張耿豪面對林承飛打席，投出再見暴投，桃猿隊拿下勝利。

王柏融獲選單場最有價值球員（MVP），他表示，之前打擊節奏感覺不太好，動作上沒有什麼問題，這兩場比賽慢慢找回感覺，很開心可以在主場用好表現幫助球隊拿下勝利；王柏融單場雙響砲，為個人中職生涯第7次。

桃猿隊先發投手尼克斯2局被強襲球擊中腳踝，僅投2局就退場，被敲5支安打，失掉4分（2分責失分）、無關勝敗；洪一中表示，先發投手僅投了2局就退場，原本想說要拿下比賽有點難度，很開心王柏融打出好表現，帶起球隊士氣。（編輯：梁君棣）1070425

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