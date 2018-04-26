陳偉殷傳重返MLB先發 總教練還沒敲定

24日有消息指出，台灣投手陳偉殷28日將重返美國職棒MLB先發，不過馬林魚總教練馬丁利對這個消息仍持保留態度。（中央社檔案照片）

（中央社邁阿密25日綜合外電報導）昨天有推特消息指出，台灣投手陳偉殷28日將重返美國職棒MLB先發，不過今天根據馬林魚官網，預測先發投手目前不是陳偉殷，總教練馬丁利對這個消息仍持保留態度。



天狼星XM廣播公司（SiriusXM）主持人米許（Craig Mish）昨天在推特上說，效力邁阿密馬林魚的左投手陳偉殷週六晚間（台灣時間週日）將在主場先發出戰科羅拉多洛磯。多家美國運動網站依此跟進報導。



馬林魚官網今天報導，總教練馬丁利（Don Mattingly）對於這個消息持保留態度。馬丁利說，陳偉殷與另一名投手史崔利（Dan Straily）都還要在大聯盟教練團監看下，再一次牛棚練投，才會視投球狀況做出最終決定。



馬林魚27日起在主場與洛磯3連戰，官網上排出的預測先發投手名單，目前也沒有陳偉殷。分別是27日尤瑞尼亞（Jose Urena）、28日史密斯（Caleb Smith）、29日賈西亞（Jarlin García）。



不過運動網站ESPN網站賽程表上，已經將陳偉殷列為28日馬林魚對洛磯之戰的預測先發投手。



陳偉殷現年32歲，2016年起以5年8000萬美元（新台幣23億元）合約加盟馬林魚，連兩個球季都因傷影響出賽，去年缺陣4個月、整季先發5場，今年開季至今近1個月都還在傷兵名單中。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070426