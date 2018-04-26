/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

陳偉殷傳重返MLB先發 總教練還沒敲定

發稿時間：2018/04/26 12:27

最新更新：2018/04/26 13:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
24日有消息指出，台灣投手陳偉殷28日將重返美國職棒MLB先發，不過馬林魚總教練馬丁利對這個消息仍持保留態度。（中央社檔案照片）24日有消息指出，台灣投手陳偉殷28日將重返美國職棒MLB先發，不過馬林魚總教練馬丁利對這個消息仍持保留態度。（中央社檔案照片）

（中央社邁阿密25日綜合外電報導）昨天有推特消息指出，台灣投手陳偉殷28日將重返美國職棒MLB先發，不過今天根據馬林魚官網，預測先發投手目前不是陳偉殷，總教練馬丁利對這個消息仍持保留態度。

天狼星XM廣播公司（SiriusXM）主持人米許（Craig Mish）昨天在推特上說，效力邁阿密馬林魚的左投手陳偉殷週六晚間（台灣時間週日）將在主場先發出戰科羅拉多洛磯。多家美國運動網站依此跟進報導。

馬林魚官網今天報導，總教練馬丁利（Don Mattingly）對於這個消息持保留態度。馬丁利說，陳偉殷與另一名投手史崔利（Dan Straily）都還要在大聯盟教練團監看下，再一次牛棚練投，才會視投球狀況做出最終決定。

馬林魚27日起在主場與洛磯3連戰，官網上排出的預測先發投手名單，目前也沒有陳偉殷。分別是27日尤瑞尼亞（Jose Urena）、28日史密斯（Caleb Smith）、29日賈西亞（Jarlin García）。

不過運動網站ESPN網站賽程表上，已經將陳偉殷列為28日馬林魚對洛磯之戰的預測先發投手。

陳偉殷現年32歲，2016年起以5年8000萬美元（新台幣23億元）合約加盟馬林魚，連兩個球季都因傷影響出賽，去年缺陣4個月、整季先發5場，今年開季至今近1個月都還在傷兵名單中。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP