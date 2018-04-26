戴資穎直落2勝 羽球亞錦賽晉8強

（中央社記者李晉緯台北26日電）台灣羽球女將戴資穎今天在中國大陸武漢進行的亞洲錦標賽中，以直落2擊敗對手晉級8強，繼續朝衛冕冠軍、重返世界球后寶座邁進。此外，周天成也擊敗對手，挺進男單8強。



由於世羽聯（BWF）賽制問題，讓連續穩坐世界球后寶座72週的戴資穎，世界排名積分以些微差距落在日本女將山口茜之後，目前位居世界第2。



力拚重返球后寶座，戴資穎在亞錦賽首輪只花28分鐘就以直落二擊敗韓國女將全柱伊，她今天對上世界排名29的韓國女將金效旻，過去交手2次，都由戴資穎拿下勝利。



比賽首局，戴資穎短暫與對手戰成3比3平手，隨即站上領先，以21比16拿下首局。



次局，戴資穎同樣曾與對手打成3比3平手，但她加足馬力，最多曾將領先拉開到10分的差距，最後以21比12鎖定勝利。



戴資穎以直落2獲勝後晉級8強，下場比賽將對上中國大陸女將何冰嬌。



世羽聯（BWF）每週公布最新世界排名，排名依所有選手過去52週內，獲得最高積分的10場比賽加總作為排序基準。山口茜因傷缺席亞錦賽，下週世界排名積分經過計算，將會減少1380分，戴資穎要重登世界球后，必須在亞錦賽完成衛冕。



男子單打的賽事，周天成在耗費66分鐘，與對手激戰3局後，以21比18、18比21、21比13，艱苦擊敗泰國選手佩達拉比（Khosit Phetpradab ），同樣挺進8強。（編輯：黃瑞弘）1070426