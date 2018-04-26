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北市跆協會員代表改選 爆出爭議

發稿時間：2018/04/26 16:21

最新更新：2018/04/26 16:21

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（中央社記者龍柏安、梁珮綺台北26日電）中華民國跆拳道協會今天舉辦各地會員代表選舉，台北市選區委託北市體育總會跆拳道協會辦理選務，但有會員指控領票時間被更改，導致無法領票，一度在現場聚集不肯離去。

中華跆協預計在5月20日進行改選，由於全台會員人數超過萬人，先由各地選出225席會員代表後，選出35席理事，再由理事中推舉出理事長。

木新跆拳道館長林伯剛出示中華跆協寄出的改選通知書，明訂改選時間是4月26日12時至晚上6時。他表示：「抵達投票現場後工作人員告知，領票時間是11時30分至12時，跟投票通知書上的時間根本不一樣。」

中華跆協秘書長林明富坦言，協會不會接受北市體育總會跆拳道協會的選舉結果，「我們是委託他們進行選務工作，他們不能擅自更改選舉時間，如果他們有困難，應該退還給跆協，而不是改變領票、選舉的時間。」

也有會員抱怨，即便提前抵達準備領票，但現場查驗手續繁複，光是從報到後到領票完成，就至少費時5分鐘，很多會員就算在後方排隊，12時一到，現場工作人員就不讓時限前抵達的會員領票。

林伯剛也質疑，所有現場的工作人員完全沒有配戴任何的識別證件，投票前也沒公開展示票匭是否為空箱，選舉過程違法，選舉理應無效。

現場工作人員則拿出北市體育總會跆拳道協會4月24日召開的第3屆第1次臨時理事會會議紀錄，在臨時動議的說明事項，將投票時間訂為11時30分至12時止，與中華跆協寄發的投票通知書不同。

北市體總跆拳道協會理事長應曉薇告訴中央社記者，投票時間是平日，會員只能利用中午時間前往，且台北市會員不到30人，「（票務作業）辦6個小時幹什麼呢？只要公開把中華跆協交代的事做好就好。」

應曉薇說，選務工作全權交由選務單位處理，作業有公告，也有電話通知。（編輯：黃瑞弘）1070426

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