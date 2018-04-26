/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

木蘭女足賽 高雄陽信贏首勝士氣高

發稿時間：2018/04/26 16:24

最新更新：2018/04/26 16:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者程啟峰高雄26日電）台灣木蘭足球聯賽生力軍高雄陽信女足隊，日前在木蘭足球聯賽中以黑馬之姿贏得首勝，28日將在高雄迎戰勁敵花蓮隊，全隊士氣正熾，挾主場優勢，對贏球信心滿滿。

高雄陽信女足隊以中山工商女子足球隊為主要班底，全隊多為學姊、學妹關係，默契十足；中山工商女子足球隊甫贏得全國高中足球聯賽高女組冠軍，挾著贏球餘威，日前挺進木蘭女足聯賽，以4比2氣走台北國際隊，旗開得勝。

台灣木蘭足球聯賽是國內最高等級的女足賽事，今年邁入第5屆，高雄陽信女足職業隊今年第3度參賽，前兩次戰績都不理想。

身兼中山工商及陽信女足教練的鞠欣馨今天表示，陽信女足是由陽信銀行和體育署每年各補助300萬元經費成軍，半職業性質；陽信球員大多數來自中山工商女足隊，中山工商女足剛奪得全國高中足球聯賽高女組冠軍，「輸人不輸陣，陽信的學姐們首戰台北國際隊時，也一起展現絕佳氣勢」，全隊將士用命，力壓對手。

鞠欣馨指出，今年木蘭賽5支參賽隊伍中陽信平均年齡最小，面對經驗豐富的對手，將加強球員心態及應變能力，穩札穩打，期待今年會有好收穫。

她又說，首勝之役，射進兩球的小將鄭雅之功不可沒，她目前就讀鳳西國中三年級，是陽信最年輕的球員，潛力無窮，兩球雖有一球是對方烏龍奉送分數，但也可看出鄭雅之未來不可限量。

陽信下一場28日將對上花蓮女子足球隊，花蓮隊以老將居多，其中不乏國手，花蓮隊曾拿木蘭盃第一、二屆冠軍，實力不容小覷。

面對這場硬戰，鞠欣馨認為，比賽在高雄國家體育場進行，陽信擁有主場優勢，加上全隊目前士氣如虹，陽信仍大有可為。（編輯：劉政權）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP