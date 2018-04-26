木蘭女足賽 高雄陽信贏首勝士氣高

（中央社記者程啟峰高雄26日電）台灣木蘭足球聯賽生力軍高雄陽信女足隊，日前在木蘭足球聯賽中以黑馬之姿贏得首勝，28日將在高雄迎戰勁敵花蓮隊，全隊士氣正熾，挾主場優勢，對贏球信心滿滿。



高雄陽信女足隊以中山工商女子足球隊為主要班底，全隊多為學姊、學妹關係，默契十足；中山工商女子足球隊甫贏得全國高中足球聯賽高女組冠軍，挾著贏球餘威，日前挺進木蘭女足聯賽，以4比2氣走台北國際隊，旗開得勝。



台灣木蘭足球聯賽是國內最高等級的女足賽事，今年邁入第5屆，高雄陽信女足職業隊今年第3度參賽，前兩次戰績都不理想。



身兼中山工商及陽信女足教練的鞠欣馨今天表示，陽信女足是由陽信銀行和體育署每年各補助300萬元經費成軍，半職業性質；陽信球員大多數來自中山工商女足隊，中山工商女足剛奪得全國高中足球聯賽高女組冠軍，「輸人不輸陣，陽信的學姐們首戰台北國際隊時，也一起展現絕佳氣勢」，全隊將士用命，力壓對手。



鞠欣馨指出，今年木蘭賽5支參賽隊伍中陽信平均年齡最小，面對經驗豐富的對手，將加強球員心態及應變能力，穩札穩打，期待今年會有好收穫。



她又說，首勝之役，射進兩球的小將鄭雅之功不可沒，她目前就讀鳳西國中三年級，是陽信最年輕的球員，潛力無窮，兩球雖有一球是對方烏龍奉送分數，但也可看出鄭雅之未來不可限量。



陽信下一場28日將對上花蓮女子足球隊，花蓮隊以老將居多，其中不乏國手，花蓮隊曾拿木蘭盃第一、二屆冠軍，實力不容小覷。



面對這場硬戰，鞠欣馨認為，比賽在高雄國家體育場進行，陽信擁有主場優勢，加上全隊目前士氣如虹，陽信仍大有可為。（編輯：劉政權）1070426