SBL總冠軍賽師徒對決 許晉哲麥班達斷線

（中央社記者龍柏安台北26日電）富邦勇士總教練許晉哲，和璞園建築總教頭麥班達，在第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽各自領軍攀山頭，從師徒變成敵人，不變的是彼此友誼，但在總冠軍賽期間先暫停聯絡。



富邦勇士總教練許晉哲與璞園教頭麥班達的關係，就像美國職籃（NBA）聖安東尼奧馬刺總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）與勇士總教練柯爾（Steve Kerr），過去許晉哲執掌璞園兵符時期，麥班達就是他的助理教練，如今兩人各為其主，總冠軍賽期間兩人場下幾乎「零互動」。



許晉哲和麥班達私交甚篤、聯絡頻繁，季後賽兩人還會相互討論球隊的打法與優缺點，麥班達說：「許教練會問我達欣的打法與弱點，我也會跟他請教金酒應該要怎麼打。」



兩人互動熱線，在總冠軍賽開打後就「斷線」了，許晉哲坦言：「我們彼此腦中想的，都是怎麼贏過對方。」麥班達也承認，現在這個情況有點尷尬：「聯絡也不知道要說什麼，要他加油，還是叫他放水。」



許晉哲認為，這個徒弟是他遭遇過的對手當中，拆招反應最快的，也是最棘手的一個，「比賽大家都會變招，但他的反應很快，這場或這一節我用順手的打法，下場就行不通了。」



對於師父，麥班達坦言，當年若不是許晉哲拉他一把，或許就沒有現在的他，「我從他身上學到很多臨場帶兵的方式，如果我和他的關係，就像帕波維奇和柯爾，那希望我們就像勇士一樣，可以贏下這個系列賽。」（編輯：方沛清）1070426