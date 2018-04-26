富邦輸球又折損大將 總冠軍賽陷1比3落後

（中央社記者龍柏安台北26日電）上半場打完還握有14分領先籌碼，富邦勇士下半場接連折損洋將塞勒以及本土前鋒張伯維，也讓他們花光籌碼，終場63比68不敵璞園建築，在第15季SBL總冠軍系列賽以1比3落後。



賽前富邦主力後衛林書緯就傳出踝傷加劇高掛免戰牌，不過富邦仍靠著團隊凝聚力，彌補林書緯缺陣所帶來的戰力損失，沒想到先發後衛洪志善第3節開打沒多久，右小腿先「吃雞腿」，主動要求換下場休息。



更糟糕的是洋將塞勒（Garret Siler）在第3節最後11秒，籃下被對手扯下來，肩膀完全舉不起來，第4節本土前鋒張伯維落地時又踩到防守球員的腳「翻船」，富邦等於同一場比賽就折損了3名球員。



富邦總教練許晉哲雖無奈，也只能接受，「球員受傷本來就是比賽的一部分」，他還幽默地問：「洋將可以換成拉莫斯（Peter Ramos）嗎？」



過去許晉哲執掌璞園兵符時期，就曾率領球隊在總冠軍賽從1比3落後下，連贏3場逆轉擊敗台灣啤酒，率隊奇蹟似地演出4連霸，談到這段往事，他沒好氣地說：「當時我們洋將可沒受傷，而且主力也都健在。」



璞園贏球後，系列賽取得3勝1負聽牌優勢，距隊史第5座總冠軍，僅剩一步之遙，總教練麥班達不敢掉以輕心，「富邦還剩一口氣，下場比賽他們絕對不會輕易讓我們拿冠軍」。



從上半場落後14分，到最後逆轉贏球，老將林金榜坦言，上半場大家都在恍神，下半場才展現出防守意識，「我們籃板抓下來、節奏找回來，然後才能贏球」。



總冠軍賽第5戰，將於28日晚上7時在新莊體育館登場，許晉哲評估，包括林書緯、塞勒以及張伯維出賽機率都不高，不過他強調：「就算我們只剩本土球員，也不會放棄，一定會撐到底。」（編輯：方沛清）1070426