蔣智賢雙響砲6打點 富邦轟垮桃猿

（中央社記者黃巧雯桃園26日電）中華職棒富邦悍將蔣智賢今天相隔3週再度開轟，單場雙響砲，包括1發滿貫砲，單場進帳6打點，率領富邦以14比5大勝Lamigo桃猿。



Lamigo先發投手林樺慶賽前對戰富邦悍將跨季連續14局未失分，但今天狀況不佳，慘遭富邦打者狙擊，富邦首局胡金龍率先轟出兩分砲，隨後蔣智賢敲出「背靠背」全壘打，單局攻下3分。



林樺慶2局上控球不穩，讓富邦靠著失誤、2個保送，攻占滿壘，蔣智賢再追加一發滿貫砲，連續2個打席開轟，單局灌進4分。



林樺慶投4.1局失11分（6分自責分）提前退場，被敲出12支安打，包括3轟，另有3次保送，桃猿投手陳敏賜、林國裕輪流登板，再失3分。



富邦悍將洋投伍鐸此役先發5局，被敲出10支安打，送出4次三振，僅掉2分，賴鴻誠中繼1局無失分，蔡明晉接力登板，第8局上場代打的桃猿隊林知譽生涯首打席就敲出全壘打，中職史上第10位生涯首打席全壘打的選手、本國籍第2位生涯首打席代打開轟，猿隊單局追回3分，但富邦終場仍以14比5獲勝。



富邦悍將總教練葉君璋賽後稱讚，今天富邦打者表現非常好，希望能繼續保持。



由於富邦團隊打擊率在4隊中墊底，今天全場敲出19支安打，談到近期是否有協助打者調整，葉君璋僅說，球季那麼長，需要一些耐性，「跟平常做的事情都一樣，就忍耐、等待」。



蔣智賢此役6打數3安打，包含2發全壘打，對於今天打擊猛打賞，蔣智賢表示，一步步慢慢走，把基本先做好，後面的感覺就慢慢地越來越好。



距離前一次開轟相隔3週，蔣智賢坦言，可能自己太心急，沒有照自己步調走，後來把步調放慢，心裡想著把球往上打，就敲出全壘打。



23日剛升上一軍，生涯首打席就敲出全壘打的林知譽表示，儘管前幾場沒出賽，但都有持續準備，並專注於每天比賽過程。



林知譽開轟後被攝影機照到眼角泛著淚光，林知譽解釋，是壓力釋放，他透露對自己敲出全壘打有點訝異，想把首轟球獻給爸媽，「因為爸媽很辛苦」。（編輯：方沛清）1070426