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桑傑士3分砲 洋基橫掃雙城

發稿時間：2018/04/27 10:59

最新更新：2018/04/27 10:59

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（中央社記者黃巧雯台北27日綜合報導）美國職棒紐約洋基隊今天對戰明尼蘇達雙城隊前8局以1比3落後，洋基桑傑士9局下掃出3分砲，洋基以4比3逆轉勝，系列戰橫掃雙城隊拿下4勝、目前洋基6連勝。

洋基隊今天遭到雙城隊先發投手吉布生（Kyle Gibson）封鎖，前5局沒敲出任何安打，還吞下9次三振，直到6局下才從吉布生手中敲出第1支安打。

吉布生投6局無失分，僅被敲出1安，飆出10次三振，雙城隊第7局換上利德（Addison Reed）登板中繼，前6局以0比3落後的洋基隊趁機攻下1分。

洋基9局下展開反攻，葛雷戈里斯（Didi Gregorius）一上來就靠著失誤上壘，史丹頓（Giancarlo Stanton）再敲安，前幾次打擊都沒敲出安打的桑傑士（Gary Sanchez）關鍵時刻從雙城隊羅德尼（Fernando Rodney）手中敲出再見3分砲。

這也是桑傑士生涯第59轟、首支再見全壘打，幫助球隊逆轉戰局，洋基終場以4比3氣走雙城隊，洋基在與雙城隊4場系列戰全勝，球隊目前連勝記錄推向6場。

桑傑士開轟幫助洋基逆轉勝，他透過翻譯表示：「這是令人振奮的時刻，對於我而言，另外一次就是去年球隊打進季後賽的時候。」

桑傑士稱讚羅德尼是很好的投手、投球很厲害，他說：「我在場上時在尋找一顆能攻擊的球，我知道有些事情即將到來。」（編輯：李錫璋）1070427

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