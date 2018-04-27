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安特托昆博轟31分 公鹿挺進殊死第7戰

發稿時間：2018/04/27 11:26

最新更新：2018/04/27 11:26

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（中央社記者李晉緯台北27日電）NBA公鹿隊安特托昆博今天末節攻下12分，率隊擋住塞爾蒂克反撲，在他整場比賽攻下31分帶領下，公鹿以97比86擊敗塞爾蒂克，將戰局扳平，兩隊將進入第7戰的殊死對決。

美國職籃（NBA）7戰4勝制的季後賽，以2比3落後的密爾瓦基公鹿隊，今天在主場迎戰波士頓塞爾蒂克隊。比賽首節，公鹿靠末段7比0攻勢，以24比22取得微幅領先；次節雙方你來我往，互有領先，公鹿一波14比2攻勢強拉尾盤，在上半場打完以48比39領先塞爾蒂克。

兩隊易籃再戰，公鹿在下半場打出7比2開局，在最多領先14分的情況下，在前3節打完以74比65領先9分。

末節塞爾蒂克強力反撲，10比4的開局將落後追到只剩3分，但之後始終未能將比分超前，反觀公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）單節12分帶領下穩住陣腳，最終以97比86在家留下勝利。

塞爾蒂克、公鹿在季後賽首輪打完系列賽6場比賽後，以3比3戰成平手，將在第7戰決一生死，爭奪晉級的門票。

公鹿安特托昆博今天拿下全場最高31分、14籃板，密道頓（Khris Middleton）、布洛格登（Malcolm Brogdon）都攻下16分；塞爾蒂克陣中有5人得分達兩位數，以塔特姆（Jayson Tatum）攻下的22分最高，霍福德（Al Horford）則有10分、10籃板的「雙十」演出。（編輯：黃瑞弘）1070427

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