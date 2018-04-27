裙襬搖搖王政松掌高協 致力培育青少年選手

（中央社記者李晉緯台北27日電）高協今天完成改選，由裙襬搖搖基金會會長王政松當選新任理事長，他表示，未來協會首要任務，就是結合民間、國家資源，致力於青少年選手的培育，並與國際接軌。



中華民國高爾夫協會改選，在通訊投票截止後，今天由選務小組與體育署專人至郵局領回選票，隨後便拆封選票，並以電子計票完成開票作業，在計票完成後，同額競選的王政松順利當選新任理事長。



選後王政松向中央社記者表示，未來協會如何提升台灣高球實力，並讓台灣高球產業蓬勃發展，將是新團隊的一大考題，他盼能帶領團隊找到解答，向台灣所有關心高球的人，交出漂亮的成績單。



提到高協未來的目標，王政松認為，高協最重要的任務，就是在青少年選手的培育，以他目前的想法，未來的做法將與現在有很大的不同。



王政松提到，不少小朋友的家長曾向他反應，即便高協目前有獲取積分的機制，但並非所以有小球員都能獲得國家的資源栽培，他以自己的裙襬搖搖逐夢計畫為例，雖然每年在北、中、南辦比賽，希望找出潛力球員培養，但這些小選手並非全能獲得高協資源，未來他希望以高協為平台，結合民間與官方力量，讓選手有更多資源、機會。



對於青少年選手的培育，王政松滿懷理想，他表示，希望未來台灣的青少年培育能與國際接軌，而綜觀目前青少年選手培育這塊，大概就是美國、澳洲做得最好，所以未來希望引進澳洲的訓練、培育方式，讓台灣的選手、教練都能有所成長。（編輯：卞金峰）1070427