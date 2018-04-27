中職好球帶 中信兄弟外籍教練有話說

（中央社記者黃巧雯桃園27日電）中華職棒中信兄弟隊投手教練伯納今天表示，中職好球帶過小，已影響年輕投手投球生涯，且不希望看到部分裁判因較偏好某些球隊或球員，影響判決，好球帶應具有一致性。



伯納（Scott Budner）24日在與統一獅隊比賽中，第6局因為不滿主審好球帶大聲咆哮、被驅逐出場，伯納今天在與Lamigo桃猿比賽賽前，特別向媒體提到中職好球帶的問題，並強調出發點不是為了自己，而是為了台灣棒球著想。



儘管中職今年已放寬好球帶，但伯納仍反映，中職今年好球帶太小，已影響年輕投手投球生涯，若能比照國際好球帶，中職就不會出現有全年平均4成打擊率的打者、比賽動輒超過4小時，以及讓台灣投手難以生存情況。



今年中信兄弟無論是總教練或投手、打擊教練，都是聘請外籍教練，伯納表示，中信兄弟總教練史耐德曾向他提到，中職去年好球帶已經有點誇張，但今年比去年更誇張。



伯納說：「隊上有3個外籍教練，看起來這個比賽，好像不想讓外籍教練在這邊表現很成功。」



中信兄弟目前戰績6勝17敗，4隊中墊底，談到是否感覺主審不喜歡中信外籍教練，才導致球隊戰績不佳，伯納表示，是有可能性，他觀察每場比賽裁判對於中信好壞球誤判，常都是對方2倍。



不只反映好球帶太小，伯納指出，中職主審好球帶不固定，比賽前5局都很正常，但一進入後段比賽或得點圈有人，好球帶常會縮小，影響投手投球。



他還提到，不希望看到部分裁判或主審因較偏好某些球隊或球員，進而影響判決。伯納強調，好球帶應該具有一致性。



因此，伯納呼籲，只有球員能左右一場比賽結果，而不是讓主審或裁判判決影響比賽走向。（編輯：梁君棣）1070427