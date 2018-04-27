鄭凱文扛終結者 史耐德：有自信鬥志高

中華職棒中信兄弟隊總教練史耐德（圖）27日表示，由於投手鄭凱文表現穩定、控球不錯，加上鄭凱文有自信、鬥志好，因此目前決定讓鄭凱文扛起終結者角色。中央社記者黃巧雯攝 107年4月27日

（中央社記者黃巧雯桃園27日電）中華職棒中信兄弟總教練史耐德今天表示，鄭凱文表現穩定、控球好，加上有自信、鬥志高，因此目前讓鄭凱文扛終結者，並稱讚鄭凱文功能多元，能應付牛棚短局數或2至3局投球。



中信兄弟原本的終結者王鴻程20日下放二軍，史耐德表示，由於鄭凱文表現穩定、控球不錯，因身為終結者必須勇於挑戰打者好球帶，加上鄭凱文有自信、鬥志好，因此目前讓鄭凱文擔綱終結者角色。



史耐德稱讚，鄭凱文不但在牛棚表現稱職，且功能多元，去年離開先發輪值後，待在牛棚除了可以應付短局數投球外，也能後援投2至3局，是目前牛棚相當重要戰力。



不過，中信兄弟昨天與統一獅比賽中，第7局在1比6落後的情況下，仍派鄭凱文後援，史耐德解釋，由於鄭凱文已4天未出賽，賽前就計劃找時機讓鄭凱文登板，他認為第7局時機不錯，球隊還有機會拿下勝利，因此派鄭凱文上場。



中信兄弟戰績目前以6勝17敗墊底，守備率0.967，同樣居4隊之末，史耐德坦言，失誤偏多確實影響戰績，他認為選手除了在場上專注力還要再加強外，還需養成習慣，在投手投球時，也要思考場上狀況變化，若球打到守備區域該如何應變，有守備機會時，才能立即判斷。



儘管中信兄弟戰績不佳，但團隊打擊率卻高達2成79，僅次於Lamigo桃猿，也令史耐德相當滿意。



談到詹子賢開季狀況不佳，日前下放二軍，今天在二軍比賽中敲出全壘打，史耐德表示，詹子賢先前狀況不到非常差，只是先讓詹子賢到二軍，有較多時間調整。



中信兄弟第4號洋投紐維拉今天在二軍先發對戰Lamigo桃猿二軍，投4局被敲5安、失4分，各有一次保送和三振。



史耐德指出，由於紐維拉能力不錯，因此先前延攬加入球隊，但因目前其他3名洋投，儘管數據上表現不突出，但很多場比賽投球內容接近優質先發，若打擊、守備能夠幫忙，應該可以為球隊贏下不少比賽。（編輯：方沛清）1070427