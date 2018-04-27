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中職桃猿王溢正8局失2分 洪一中讚賞

發稿時間：2018/04/27 22:50

最新更新：2018/04/27 22:50

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（中央社記者黃巧雯桃園27日電）中職Lamigo桃猿王溢正今天對戰中信兄弟，投8局失2分，桃猿終場9比5奪勝。總教練洪一中說，王溢正今天和以往不同，好球率特別高，若第8局無失分，考慮讓王溢正拚完封。

中信兄弟洋投艾迪頓投6.1局被敲10支安打，包括林立第2局兩分砲，狂飆10次三振，3次保送，失6分；吳蔚驊第7局接手中繼，一上場就保送陳俊秀，未能解決打者就退場，鄭錡鴻緊急登板救援，仍被敲1安、2次保送，讓猿隊單局合計添4分，猿隊8局下再從中信投手陳柏豪手中攻下2分。

王溢正前7局上演無安打比賽，僅在首局投出1次保送，讓中信兄弟打線完全熄火，直到8局上才被彭政閔敲出第1支安打，並被蘇緯達掃出二壘安打，失2分。

王溢正投8局僅花90球，被敲出3安、掉2分，全都集中在第8局，桃猿第9局換上洪聖欽登板後援，一上場就被王威晨敲出二壘安打，並被王勝偉轟出兩分砲，猿隊再派林柏佑登板，仍被周思齊揮出陽春砲，但中信終場仍以5比9不敵桃猿隊。

洪一中表示，王溢正今天跟以往不一樣，好球率特別高，前5、6局投球才能這麼省力。

王溢正同樣自認，此役狀況還不錯，有達到自己想要的效果，並透露第4局後有發現還沒被敲出安打，但隨後沒想太多，仍把專注力放在場上與打者的對決。

談到7局下猿隊打線打了整整一輪9個人次，等待時間過久，是否與王溢正第8局被敲安有關，洪一中坦言，當時心裡很矛盾，一方面希望球隊分數越多越好，但也擔心王溢正在一旁等待，會一直在想著要拚無安打或完全比賽，「有時候想太久反而不好，真的要平常心也不是那麼簡單」。

王溢正表示，每個投手都有自己節奏，「如果拖到，自己要想辦法承擔、突破」，他不願以此為藉口。

對於第9局未讓王溢正續投，洪一中認為，沒有必要，但若王溢正第8局沒有失分，會考慮讓王溢正續投拚完封。（編輯：梁君棣）1070427

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