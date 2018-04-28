林子偉移防二壘未敲安 紅襪不敵光芒

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉今天先發鎮守二壘，2個打數沒有安打，未能擺脫打擊低潮。紅襪終場以3比4敗給坦帕灣光芒隊，二連勝中斷。



紅襪結束9場客場征戰，晚間回到主場面對光芒隊。紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）因傷缺陣近3週後歸隊，擔任先發游擊手；林子偉因隊友何特（Brock Holt）受傷而續留大聯盟，此役改守二壘，排在第9棒。



3局下，林子偉首次登場打擊，面對光芒先發左投史奈爾（Blake Snell），擊出游擊方向滾地球，遭刺殺出局。



6局下，在無人出局、二壘有人情況下，林子偉擊出投手方向強襲球，可惜被史奈爾接住，林子偉遭刺殺出局，未能推進跑者。



8局下，紅襪將林子偉換下場，由史威哈特（Blake Swihart）代打。



林子偉10日登上大聯盟以來，守備穩健，打擊則開高走低。13至15日，林子偉曾連3場繳出雙安表現，但接下來客場出征，打擊陷入低潮，連同今晚，已連14個打數未敲出安打，本季打擊率降至2成40。



去年17勝的紅襪左投帕莫蘭茲（Drew Pomeranz）本季第2度先發，主投5局被轟出3發全壘打，失掉4分，苦吞敗投。紅襪打線慢熱，直到6局下才突破史奈爾封鎖，單局敲出3支二壘安打，扳回2分。



紅襪8局下再追回一分，但後繼乏力，終場以3比4輸掉對光芒3連戰首場比賽。



此役過後，紅襪戰績為19勝6敗，依舊是全大聯盟戰績最佳球隊。（編輯：陳俊碩）1070428