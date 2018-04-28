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曾仁和李振昌同場出賽 江少慶優質先發

發稿時間：2018/04/28 11:28

最新更新：2018/04/28 11:28

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（中央社記者謝靜雯台北28日綜合報導）旅美小聯盟3A小熊隊投手曾仁和、道奇隊投手李振昌同場亮相，曾仁和苦吞本季第4敗，李振昌中繼1.1局無失分；印地安人隊小聯盟2A投手江少慶今天優質先發、無關勝敗。

曾仁和與李振昌所屬球隊今天碰頭。曾仁和先發投6局被敲6支安打，失掉4分責失分，投出6次三振，球隊終場以1比4吞敗，曾仁和吞下本季第4敗。

曾仁和今天比賽首局讓對手3上3下，2局雖投出保送但沒有釀成失分危機，4局先投出保送、接連被敲安打，單局失掉4分；曾仁和今天總計用92球投6局，近4場先發出賽都有至少掉4分，本季目前為止5場先發出賽、一勝難求。

李振昌今天比賽6局球隊4比0領先、兩人出局時接手中繼，飆出三振抓到當局第3個出局數，7局續投讓打者3上3下；李振昌今天總計用15球投1.1局，沒被敲出安打，飆出3次三振，中止近3場出賽失分，賽後防禦率4.00。

旅美印地安人隊小聯盟2A投手江少慶，今天對金鶯隊7局優質先發，印地安人隊直到9局下半才靠著接連安打拿下致勝分，以2比1拿勝，江少慶無關勝敗。

江少慶今天比賽前兩局只被敲出1支安打，3局接連被敲安打、失掉1分，4到7局回穩、沒再掉分，7局投完兩隊1比1平手時退場；江少慶今天總計用92球投7局，被敲4支安打，投出7次三振，失掉1分責失分，投球局數為目前為止本季先發出賽最多、表現不錯，賽後防禦率1.61。(編輯:孫承武)1070428

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