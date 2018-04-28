歐拉迪波大三元續命 溜馬宰騎士逼進第7戰

（中央社記者龍柏安4日綜合報導）溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）今攻下28分、13籃板與10助攻，生涯首度在季後賽繳出大三元，溜馬全隊7人得分達到雙位數，終場121比87痛宰騎士，將系列賽逼入第7戰決勝負。



美國職籃（NBA）東區季後賽首輪系列賽，陷入2比3落後的印第安那溜馬，今在主場反彈，不但團隊命中率高達56.3%，全隊30次3分線外出手投進15球，靠著高檔火力轟垮騎士，成功將大比分追平，兩隊將於台灣時間4月30日週一進行系列賽第7戰。



騎士王牌前鋒詹姆斯（LeBron James）16投僅中7，攻下全隊最高的22分、7助攻與5籃板，騎士除詹皇外，僅有替補射手格林（Jeff Green）轟下次高的13分，全隊僅2人得分突破雙位數，



不過根據ESPN統計，詹姆斯生涯過去6次在季後賽系列賽打第7戰，他場均得分可達33.2分，在NBA史上僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的33.7分，而詹皇所領軍的球隊，在搶七大戰戰績為4勝2負，值得一提的是，他效力騎士期間，搶七大戰的戰績僅1勝2負。



溜馬贏球功臣歐拉迪波全場砍進6顆3分球，包括13籃板與10助攻，都寫下個人生涯季後賽的單場新高，對此他坦言：「我只是找回了過往我習慣的方式，然後命中那些投籃。」



對於接下來的搶七大戰，歐拉迪波強調，他們必須要保持冷靜，他們都知道這是攸關晉級與否的生死之戰，「這會令人非常激動，不過也是另一場我們必須要贏下來的比賽。」（編輯：劉政權）1070428