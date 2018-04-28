/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 文在寅 金正恩 管中閔 孫安佐
> rss

歐拉迪波大三元續命 溜馬宰騎士逼進第7戰

發稿時間：2018/04/28 11:49

最新更新：2018/04/28 11:49

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安4日綜合報導）溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）今攻下28分、13籃板與10助攻，生涯首度在季後賽繳出大三元，溜馬全隊7人得分達到雙位數，終場121比87痛宰騎士，將系列賽逼入第7戰決勝負。

美國職籃（NBA）東區季後賽首輪系列賽，陷入2比3落後的印第安那溜馬，今在主場反彈，不但團隊命中率高達56.3%，全隊30次3分線外出手投進15球，靠著高檔火力轟垮騎士，成功將大比分追平，兩隊將於台灣時間4月30日週一進行系列賽第7戰。

騎士王牌前鋒詹姆斯（LeBron James）16投僅中7，攻下全隊最高的22分、7助攻與5籃板，騎士除詹皇外，僅有替補射手格林（Jeff Green）轟下次高的13分，全隊僅2人得分突破雙位數，

不過根據ESPN統計，詹姆斯生涯過去6次在季後賽系列賽打第7戰，他場均得分可達33.2分，在NBA史上僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的33.7分，而詹皇所領軍的球隊，在搶七大戰戰績為4勝2負，值得一提的是，他效力騎士期間，搶七大戰的戰績僅1勝2負。

溜馬贏球功臣歐拉迪波全場砍進6顆3分球，包括13籃板與10助攻，都寫下個人生涯季後賽的單場新高，對此他坦言：「我只是找回了過往我習慣的方式，然後命中那些投籃。」

對於接下來的搶七大戰，歐拉迪波強調，他們必須要保持冷靜，他們都知道這是攸關晉級與否的生死之戰，「這會令人非常激動，不過也是另一場我們必須要贏下來的比賽。」（編輯：劉政權）1070428

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP