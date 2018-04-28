TOTO盃少棒台南勝嘉縣 教頭：值得紀念

107年TOTO盃全國少棒錦標賽開打，台南市隊28日首場對上嘉義縣，終場以14比6拿勝；這是台南市協進國小首次為主體組隊參賽，總教練劉澔澤笑說：「這勝利值得紀念。」中央社記者謝靜雯攝 107年4月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）107年TOTO盃全國少棒錦標賽開打，台南市首場與嘉義縣交手，打擊發揮、全場敲出15安，終場以14比6拿勝；這是協進國小首度組隊參賽，總教練劉澔澤笑說：「這勝利值得紀念」。



台南市隊此次以協進國小為主體，另外加入立人、崇學和安慶國小球員組隊參賽，總教練劉澔澤表示，補強球員戰力主要著重投手和內野，雖然加入一起集訓的時間短，但默契、暗號搭配沒有太大的問題，「主要是角色定位的調整」。



上週剛結束的謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市隊由協進代表參賽，間隔一週再參加TOTO盃，劉澔澤表示，包括投手丘、全壘打牆距離，還有離壘規定等都不同，第一場比賽主要讓球員熟悉，今天讓5任投手輪番上陣，主要也是希望讓球員盡快適應。



台南市隊團隊打擊實力不錯，今天前3局打完1比2落後，4局靠著接連保送、安打、暴投，單局攻下5分、超前比數，5到7局每局都有得分攻勢，拿下首場比賽勝利；台南市隊林崇義今天單場3安打、貢獻2分打點。



劉澔澤表示，雖然過去台南市隊都有參加TOTO盃，但由協進為主體組隊參賽為第一次，今年協進球員素質較整齊，「由我們為主體在小馬國內選拔賽拿下第一勝、值得紀念」；台南市下一場比賽將與新北市隊碰頭，劉澔澤表示，先前兩隊在重光盃有碰過，新北打擊實力也不錯，「接下來每場比賽都是硬仗」。



TOTO盃少棒賽為美國小馬聯盟（PONY）野馬級少棒錦標賽國內選拔賽，此次總計15支球隊參賽，預賽分兩組舉行，採雙敗淘汰制，4強賽5月3日舉行，4日冠軍出爐，冠軍隊取得小馬少棒中華代表權。（編輯：劉政權）1070428



