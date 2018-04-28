大谷翔平再轟頂級強投 踝傷恐錯過對決田中

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯天使「二刀流」日籍球星大谷翔平今天棒打紐約洋基王牌投手，本季第4轟；但左腳扭傷而提前退場，眾所期待他明天與日本強投田中將大對決，恐受影響。



天使與洋基今天起展開3連戰，大谷翔平擔任第5棒指定打擊，2局下1人出局時，砲轟對方王牌投手塞維里諾（Luis Severino），把一記97英里（156公里）快速球敲成陽春全壘打。



運動網站ESPN報導，遭到大谷翔平砲轟的苦主當中，除了去年美國聯盟最佳投手「賽揚獎」得主克里夫蘭印地安人隊克魯柏（Corey Kluber），今天挨轟的塞維里諾在去年賽揚獎票選排名高居第3。



大谷翔平今天2次上場打擊，2局下開轟、5局下二壘滾地出局。7局下再度輪到他打擊時，教練換代打，球隊隨後宣布大谷翔平左腳踝輕微扭傷，列入觀察名單。



大谷翔平意外扭傷，可能影響明天對洋基第2戰上場打擊的機會。洋基將派出田中將大先發，大谷翔平今天賽前練習時還特地上前打招呼。



兩人2013年在日本職棒曾經交手，田中表示，大谷對他11個打數沒有安打。



雙方打進10局延長賽，洋基靠著葛雷戈里斯（Didi Gregorius）10局上陽春全壘打以4比3擊敗主場天使。



葛雷戈里斯單場3安打，本季第10支全壘打，把天使投手派克（Blake Parker）轟成敗投，幫助洋基後來居上拿下這場勝利。洋基是在9局上攻下追平分，把比賽逼進延長。



洋基投手羅伯森（David Robertson）9局下登場，投1局無失分，成為勝利投手。終結者柴普曼（Aroldis Chapman）10局下關門，拿下本季第5場後援成功。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070428