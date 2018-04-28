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NBA菜鳥密契爾飆38分 率爵士淘汰雷霆

發稿時間：2018/04/28 15:44

最新更新：2018/04/28 15:44

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（中央社鹽湖城27日綜合外電報導）美國職籃NBA猶他爵士菜鳥新星密契爾（Donovan Mitchell）今天在西區季後賽首輪第6戰狂飆38分，助球隊終場96比91擊敗作客的奧克拉荷馬雷霆，以4勝2敗戰績晉級。

路透社報導，爵士前鋒費佛斯（Derrick Favors）攻下13分、8籃板；戈柏特（Rudy Gobert）搶下12分、13籃板；殷格斯（Joe Ingles）也貢獻12分；伯克斯（Alec Burks）添11分。

西區第5種子爵士將在第2輪迎戰頭號種子休士頓火箭，系列賽29日開戰。

「西河」衛斯布魯克（Russell Westbrook）為第4種子雷霆狂拿46分、10籃板，全場命中7顆三分球，這是他季後賽生涯第7度進帳40分以上。

雷霆的亞當斯（Steven Adams）得19分、16籃板；安東尼（Carmelo Anthony）和喬治（Paul George）手感不佳，各得7分和5分。

密契爾季後賽6場共得171分，為NBA史上新秀排行第3多，前兩名分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在1970年的216分，以及張伯倫（Wilt Chamberlain）在1960年的199分。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1070428

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