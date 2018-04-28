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朱宸平100蝶一日雙破 目標鎖定東京奧運

發稿時間：2018/04/28 16:53

最新更新：2018/04/28 17:15

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中興大學泳將朱宸平（前）28日在107學年度大專院校運動會男子公開組100公尺蝶式決賽，飆出53秒54摘金，更打破上午他在預賽才剛寫下的53秒55全國紀錄。中央社記者龍柏安攝 107年4月28日中興大學泳將朱宸平（前）28日在107學年度大專院校運動會男子公開組100公尺蝶式決賽，飆出53秒54摘金，更打破上午他在預賽才剛寫下的53秒55全國紀錄。中央社記者龍柏安攝 107年4月28日

（中央社記者龍柏安桃園28日電）中興大學森林系大四泳將朱宸平今天在107學年度全國大專校院運動會男子公開組100公尺蝶式決賽，飆出53秒54摘金，並打破上午他在預賽樹立的53秒55全國紀錄。

朱宸平100蝶一日雙破，他原本預計下午目標是游進53秒內，最後雖沒能達成自己目標，不過再破全國，他說：「其實對於打破全國紀錄這件事我並不是很在意，畢竟我們全國紀錄和世界水準還有一段差距，我開心的是自己還可以繼續進步。」

朱宸平坦言，大三那年課業壓力沉重，讓他幾乎半年沒有碰水，讓他一度興起放棄游泳的念頭，不過去年大運會前2個月，他臨時抱佛腳，最後成績竟與當年全國紀錄相差0.12秒，也給了他繼續游下去的動力。

朱宸平上午打破全國紀錄後，也順利跨越8月雅加達亞運的參賽標準，他表示，自己的終極目標是2年後的2020東京奧運，他會把今年亞運當成一個中繼檢測點，「我希望能在亞運游進53秒內，如果我能達到這樣的水準，接下來我會想辦法出國移訓1年，希望繼續提升自己的實力。」

2016里約奧運男子100蝶參賽A標是52秒36，朱宸平預估下一屆奧運的參賽A標，應落在52秒20左右，這將是他接下來要努力的方向，他並希望能在亞運拉近與亞洲好手之間的差距，提前替2年後的奧運備戰。（編輯：管中維）1070428

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